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Пропагандисти назвали ворогами росіян, які не хочуть голосувати за Путіна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пропагандисти назвали ворогами росіян, які не хочуть голосувати за Путіна
Персональні дані росіян, які воліють голосувати на диктатора, передали «компетентним органам»
фото з відкритих джерел

Соловйов на державному російському каналі описав справжню суть «виборів» у РФ

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав «ворогами народу» тих росіян, які віддали свої голоси на підтримку кандидата в президенти Бориса Надєждіна.

«Він здав до Виборчкому список неблагонадійних агентів впливу, ворогів народу. Тобто він провів велику роботу, зібрав всі їхні персональні дані та віддав компетентним органам на вивчення», – заявив пропагандист.

Нагадаємо, росіяни збирали підписи за кандидата в президенти від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна. Однак в реальності Надєждін може бути просто ручним кандидатом російського диктатора. Зокрема, у розмові з виданням «Медуза» знайомий Надєждіна восени 2023 року говорив, що висуватись у президенти політику запропонували в адміністрації президента – при цьому сам кандидат це заперечує. 

Згодом Центрвиборчком не допустив Надєждіна до участі у виборах президента Росії і проголосував за відмову у реєстрації. Робоча група ЦВК нарахувала понад 15% браку в поданих ним підписах за максимально допустимих 5% – команді Надєждіна не вдалося довести, що підписи були забраковані помилково. Усього недійсними робоча група визнала 9147 підписів (8,7% із зданих 104734 підписів). Серед них начебто знайшлися підписи 11 померлих людей.

Також стало відомо, що Путін отримав статус кандидата у президенти. У разі перемоги Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року. 

Читайте також: Кандидат Надєждін. Що задумав Путін?
Теги: путін пропагандист Володимир Соловйов росіяни

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