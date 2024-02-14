Пропагандисти назвали ворогами росіян, які не хочуть голосувати за Путіна

Соловйов на державному російському каналі описав справжню суть «виборів» у РФ

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав «ворогами народу» тих росіян, які віддали свої голоси на підтримку кандидата в президенти Бориса Надєждіна.

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«Він здав до Виборчкому список неблагонадійних агентів впливу, ворогів народу. Тобто він провів велику роботу, зібрав всі їхні персональні дані та віддав компетентним органам на вивчення», – заявив пропагандист.

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Нагадаємо, росіяни збирали підписи за кандидата в президенти від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна. Однак в реальності Надєждін може бути просто ручним кандидатом російського диктатора. Зокрема, у розмові з виданням «Медуза» знайомий Надєждіна восени 2023 року говорив, що висуватись у президенти політику запропонували в адміністрації президента – при цьому сам кандидат це заперечує.

Згодом Центрвиборчком не допустив Надєждіна до участі у виборах президента Росії і проголосував за відмову у реєстрації. Робоча група ЦВК нарахувала понад 15% браку в поданих ним підписах за максимально допустимих 5% – команді Надєждіна не вдалося довести, що підписи були забраковані помилково. Усього недійсними робоча група визнала 9147 підписів (8,7% із зданих 104734 підписів). Серед них начебто знайшлися підписи 11 померлих людей.

Також стало відомо, що Путін отримав статус кандидата у президенти. У разі перемоги Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року.