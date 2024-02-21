Помер політик і дисидент Степан Хмара

Політику було 86 років

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо про смерть депутата чотирьох скликань, Героя України, багаторічного політв'язня радянських концтаборів та співавтора Конституції України Степана Хмари. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара.

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Правозахисник помер на 87-му році життя.

«Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…», – написала пані Роксолана.

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Нагадаємо, останнім часом політик багато хворів і потребував допомоги.

Народився Степан Хмара 12 жовтня 1937 року в селі Боб'ятин Червоноградського району Львівської області.

Освіта вища, у 1964 році закінчив Львівський державний медичний інститут, лікар-стоматолог.

У 1972 році почав брати участь у випуску підпільного журналу «Український вісник» та займався поширенням самвидаву, а вже в 1975 році його вперше спробували арештувати, але тоді справу закрили через відсутність доказів.

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Однак у 1980 році Степана Хмару таки арештували та засудили до 7 років позбавлення волі та 5 років заслання за статтею «антирадянська агітація та пропаганда». Вийшовши на волю у 1987 він активно долучився до відтворення української Гельсінкської групи, був учасником руху легалізації Української греко-католицької церкви та національного руху.

Навесні 1990 року Степана Хмару було обрано депутатом Верховної Ради України. Того ж року Степан Хмара разом із Левом Лук'яненком та Михайлом Горинем створили Українську республіканську партію.

Восени 1990 року долучився до Революції на граніті – голодував разом із студентами на Майдані в Києві.

Він тричі обирався народним депутатом Верховної Ради України І, ІІ та IV скликань. Зокрема з грудня 2001 року був заступником голови партії «Батьківщина», з якої вийшов навесні 2005 р. через конфлікт щодо політики партії у парламенті.

У 2006 році Степану Хмарі було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії».