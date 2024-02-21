Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Помер політик і дисидент Степан Хмара

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер політик і дисидент Степан Хмара
Останнім часом політик багато хворів і потребував допомоги
фото з відкритих джерел

Політику було 86 років 

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо про смерть депутата чотирьох скликань, Героя України, багаторічного політв'язня радянських концтаборів та співавтора Конституції України Степана Хмари. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара.

Правозахисник помер на 87-му році життя.

«Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…», – написала пані Роксолана.

Помер політик і дисидент Степан Хмара фото 1

Нагадаємо, останнім часом політик  багато хворів і потребував допомоги. 

Помер політик і дисидент Степан Хмара фото 2

Народився Степан Хмара 12 жовтня 1937 року в селі Боб'ятин Червоноградського району Львівської області.

Освіта вища, у 1964 році закінчив Львівський державний медичний інститут, лікар-стоматолог.

У 1972 році почав брати участь у випуску підпільного журналу «Український вісник» та займався поширенням самвидаву, а вже в 1975 році його вперше спробували арештувати, але тоді справу закрили через відсутність доказів.

Однак у 1980 році Степана Хмару таки арештували та засудили до 7 років позбавлення волі та 5 років заслання за статтею «антирадянська агітація та пропаганда». Вийшовши на волю у 1987 він активно долучився до відтворення української Гельсінкської групи, був учасником руху легалізації Української греко-католицької церкви та національного руху.

Навесні 1990 року Степана Хмару було обрано депутатом Верховної Ради України. Того ж року Степан Хмара разом із Левом Лук'яненком та Михайлом Горинем створили Українську республіканську партію.

Восени 1990 року долучився до Революції на граніті – голодував разом із студентами на Майдані в Києві.

Він тричі обирався народним депутатом Верховної Ради України І, ІІ та IV скликань. Зокрема з грудня 2001 року був заступником голови партії «Батьківщина», з якої вийшов навесні 2005 р. через конфлікт щодо політики партії у парламенті.

Помер політик і дисидент Степан Хмара фото 3

У 2006 році Степану Хмарі було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії».

Читайте також: 

Теги: депутат лікар смерть Герой України Україна чоловік дружина Степан Хмара

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на кордоні Польщі стає загрозливою для обох сторін конфлікту
Криза на кордоні з Польщею. Що буде далі
Вчора, 22:17
«Є ідея позиціонувати Україну таким чином, щоб вона утримувала свої позиції на полі бою на даний момент»
У США з'явилось нове бачення стосовно нашої війни?
30 сiчня, 14:01
Україна демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО: оцінка ISW
Україна демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО: оцінка ISW
30 сiчня, 05:43
Гелікоптер Sea King Mk41, який допоможе у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів
Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери Sea King
24 сiчня, 01:15
Американський генерал розхвалив Буданова
Значно випереджають росіян: генерал Ходжес висловився про українські спецслужби
21 сiчня, 19:43
Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
5 лютого, 06:55
У січні Сенат парламенту Італії вже схвалив рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні впродовж 2024 року
Парламент Італії остаточно схвалив резолюцію про військову допомогу Україні
8 лютого, 14:58
Євгеній Бешляга був бойовим медиком батальйону «Госпітальєри»
Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу
12 лютого, 09:00
Дзідзьо розповів, що думає про чоловіків, які виїхали з України
Дзідзьо розповів, що думає про чоловіків, які виїхали з України
11 лютого, 15:02

Події в Україні

Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Помер політик і дисидент Степан Хмара
Помер політик і дисидент Степан Хмара
Справа Пашинського. Прокурор просить арешт для екснардепа із можливістю внести заставу
Справа Пашинського. Прокурор просить арешт для екснардепа із можливістю внести заставу
РФ посилила атаки на кількох точках фронту: британська розвідка назвала мету
РФ посилила атаки на кількох точках фронту: британська розвідка назвала мету
Що буде з фронтом після виходу ЗСУ з Авдіївки: прогноз Буданова
Що буде з фронтом після виходу ЗСУ з Авдіївки: прогноз Буданова
У Мукачеві роми побили військового із ТЦК: поліція розпочала розслідування
У Мукачеві роми побили військового із ТЦК: поліція розпочала розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Мати Навального записала звернення до Путіна
36K
Заборона дітям ухилянтів вступати до вишів. Арахамія відреагував
33K
Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України
23K
Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям
13K
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
4053
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні

Новини

Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Сьогодні, 13:09
Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду
Сьогодні, 11:05
США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Сьогодні, 04:51
Міжнародний день рідної мови. Які свята відзначаємо 21 лютого
Сьогодні, 00:20
«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви
Вчора, 22:58

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua