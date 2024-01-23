Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Харкова: рятувальники дістали з-під завалів загиблу дитину (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Харкова: рятувальники дістали з-під завалів загиблу дитину (відео)
Вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова
фото: пресслужба поліції

Кількість загиблих зросла до восьми

У Харкові з-під завалів багатоповерхівки, знищеної російською ракетою, рятувальники дістали ще одне тіло. Наразі кількість жертв зросла до восьми. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефір телемарафону.

«Кількість загиблих зросла до восьми. Тільки що знайшли загиблу дитину», – повідомив Терехов.

За його словами, станом на 18:40 відомо про 62 людей, які отримали поранення внаслідок цієї російської атаки.  «Роботи з пошуку людей тривають», – додав мер Харкова.

Також голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що знайдено тіло дівчинки. «Під завалами рятувальники виявили тіло дівчинки. Станом на цей момент – вісім загиблих», – написав Синєгубов. 

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії  «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів.

Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

Читайте також: Ситуація в регіонах: пошкоджені будинки на Київщині та майже 150 ударів по Запоріжжю
Теги: Харків війна обстріл смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бої тривають на всіх напрямках попри снігову погоду
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
16 сiчня, 07:15
Демограф переконаний, що чисельність країни все одно буде скорочуватися, але влада може сповільнити цей процес
Як зупинити стрімке скорочення населення України: відповідь демографа
17 сiчня, 13:29
Ворог поцілив у житлові будинки
Через атаку росіян в Одесі двоє загиблих та багато поранених (фото)
29 грудня, 2023, 09:58
Окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку
Росія обстріляла із «Градів» Авдіївку і Торецьк: є поранені
29 грудня, 2023, 23:38
Сили оборони працювали по ворожих дронах
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили про наслідки
6 сiчня, 07:38
Михайло народився у 2018 році
Окупанти скинули авіабомби на будинок. Згадаймо трирічного Михайла Панкіна з Маріуполя
10 сiчня, 09:00
Винищувач F-16
РФ б'є по українських аеродромах, бо боїться F-16? Коментар Повітряних сил
14 сiчня, 11:58
Олаф Шольц обіцяє продовжувати надавати Україні допомогу
Шольц назвав розмір військової допомоги Україні від Німеччини у 2024-му
17 сiчня, 07:35
Ліквідація наслідків удару по Харкову
Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
Вчора, 16:00

Події в Україні

Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)
Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля РФ до Севастополя (фото)
Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком
Під Волновахою приліт у район будівництва колії окупантів між Маріуполем та Донецьком
Полтавець отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації: суд виніс вирок
Полтавець отримав 18 повісток, але ухилився від мобілізації: суд виніс вирок
Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)
Ракетні удари по Харкову: нові деталі від рятувальників (фото, відео)
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua