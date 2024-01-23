Обстріл Харкова: рятувальники дістали з-під завалів загиблу дитину (відео)

Вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова

Кількість загиблих зросла до восьми

У Харкові з-під завалів багатоповерхівки, знищеної російською ракетою, рятувальники дістали ще одне тіло. Наразі кількість жертв зросла до восьми. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефір телемарафону.

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«Кількість загиблих зросла до восьми. Тільки що знайшли загиблу дитину», – повідомив Терехов.

За його словами, станом на 18:40 відомо про 62 людей, які отримали поранення внаслідок цієї російської атаки. «Роботи з пошуку людей тривають», – додав мер Харкова.

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Також голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що знайдено тіло дівчинки. «Під завалами рятувальники виявили тіло дівчинки. Станом на цей момент – вісім загиблих», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів.

Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.