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Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже три млрд грн

Христина Петренко
glavcom.ua
Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже три млрд грн
До злочинної організації входили п'ять громадян РФ та п'ять громадян України
фото: ГУНП

Очолювали злочинну групу росіяни

У Києві діяла злочинна організація, яка створила нелегальне онлайн-казино, а прибутки з нього виводила у російську Федерацію. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

«Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 10 учасників злочинної організації, які організували незаконне онлайн-казино.

Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили п'ять громадян РФ та п'ять громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу», – йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці з'ясували, що очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.

За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до Росії близько трьох млрд грн через криптоперекази.

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Затримання учасників злочинної групи
фото: Офіс генпрокурора

У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.

Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Раніше повідомлялось, що провідні італійські збройові компанії Beretta і CD Europe S.R.L продовжують постачати до Росії снайперські гвинтівки, пістолети і боєприпаси до них, попри санкції. Експорт до Росії італійської зброї і боєприпасів виробництва холдингу Beretta, як стверджують розслідувачі, проходить за посередництвом компаній, власником яких є російський бізнесмен Михайло Хубутія.

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Теги: фінансування росіяни розслідування путін прокуратура

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