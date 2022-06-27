«Ситуація складна». Полтавська ОВА про наслідки обстрілу Кременчука

Наразі триває гасіння осередків пожежі, які виникли внаслідок удару

У Кременчуці продовжують ліквідовувати наслідки сьогоднішнього ракетного удару. Ситуація у місці доволі складна. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Перебуваю на місці трагедії в Кременчуці. Натепер внаслідок російського удару по ТРЦ «Амстор» госпіталізовано 20 осіб. З них дев’ять у важкому стані. Загиблих двоє. Продовжується ліквідація пожежі. За даними ДСНС, площа загоряння – 10 тис. кв метрів. Над ліквідацією пожежі працює 115 рятувальників, 18 одиниць техніки, один пожежний поїзд. Залучаються додаткові сили і засоби. Ситуація складна, але пожежа не розповсюджується, триває гасіння осередків. До рятувальної операції залучені поліція, Нацгвардія та військові», – повідомив начали ОВА.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Як повідомив заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко, на даний момент відомо як мінімум про двох загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані. Рятувальна операція триває.