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    Події в Україні

    «Ситуація складна». Полтавська ОВА про наслідки обстрілу Кременчука

    Унаслідок російського удару по ТРЦ &laquo;Амстор&raquo; госпіталізовано 20 осіб - «Ситуація складна». Полтавська ОВА про наслідки обстрілу Кременчука
    Унаслідок російського удару по ТРЦ «Амстор» госпіталізовано 20 осіб
    фото: t.me/DMYTROLUNIN

    Наразі триває гасіння осередків пожежі, які виникли внаслідок удару

    У Кременчуці продовжують ліквідовувати наслідки сьогоднішнього ракетного удару. Ситуація у місці доволі складна. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    «Перебуваю на місці трагедії в Кременчуці. Натепер внаслідок російського удару по ТРЦ «Амстор» госпіталізовано 20 осіб. З них дев’ять у важкому стані. Загиблих двоє. Продовжується ліквідація пожежі. За даними ДСНС, площа загоряння – 10 тис. кв метрів. Над ліквідацією пожежі працює 115 рятувальників, 18 одиниць техніки, один пожежний поїзд. Залучаються додаткові сили і засоби. Ситуація складна, але пожежа не розповсюджується, триває гасіння осередків. До рятувальної операції залучені поліція, Нацгвардія та військові», – повідомив начали ОВА.

    Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Як повідомив заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко, на даний момент відомо як мінімум про двох загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані. Рятувальна операція триває.

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    Теги: пожежа росія Полтава окупанти ДСНС війна Нацгвардія обстріл Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    «Ситуація складна». Полтавська ОВА про наслідки обстрілу Кременчука