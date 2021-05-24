Сперся на москітну сітку. У Києві хлопчик випав із вікна
Лікарі шпиталізували дитину в «Охматдит»
Сьогодні, 24 травня, на вул. Полковій, 57Б у Подільському районі Києва дитина випала з вікна квартири. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Чотирирічний хлопчик випав з першого поверху житлового будинку. Попередньо встановлено, що дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала його ваги.
Мама каже, що лише на секунду відволіклась, і в той момент хлопчик випав із вікна.
Лікарі діагностували у дитини перелом ключиці, вивих ноги, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Хлопчика шпиталізують в «Охматдит».
Нагадаємо, 23 травня 13-річна дівчина впала з висоти четвертого поверху в Івано-Франківську.
Нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.
Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.
На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.
Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.