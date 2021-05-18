  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Кривому Розі з вікна п&rsquo;ятого поверху випала дитина - У Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина
    У Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина
    Фото з відкритих джерел

    Чотирирічного хлопчика госпіталізували без свідомості в міську лікарню

    У Покровському районі Кривого Рогу з вікна п’ятого поверху випала чотирирічна дитина. Про це повідомили у поліції Кривого Рогу.

    Чотирирічного хлопчика госпіталізували без свідомості в міську лікарню №8.

    Медики діагностували у дитини забій грудної клітини, садна на спині і сідницях, забій головного мозку, також підозрюють перелом хребта.

    У момент, коли сталася трагедія, матір була вдома, однак відвернулась і хлопчик встиг відкрити вікно.

    Поліція відкрила провадження за статтею про злісне невиконання батьківських обов’язків. Якщо матір визнають винною, їй загрожує від 2 до 5 років в’язниці або умовного ув’язнення.

    Видання 34.ua пише, що хлопчик випав з вікна приблизно о 8 годині вечора. У момент госпіталізації він був без свідомості.

    Як повідомлялося, 15 березня з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. Її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли.

    Того ж дня у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

    Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

    28 березня в Києві на вулиці Лисківській, 32/51 чоловік середніх років вистрибнув з вікна.

    Читайте також:

    Теги: трагедія діти Кривий Ріг поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина