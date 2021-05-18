У Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина

Чотирирічного хлопчика госпіталізували без свідомості в міську лікарню

У Покровському районі Кривого Рогу з вікна п’ятого поверху випала чотирирічна дитина. Про це повідомили у поліції Кривого Рогу.

Чотирирічного хлопчика госпіталізували без свідомості в міську лікарню №8.

Медики діагностували у дитини забій грудної клітини, садна на спині і сідницях, забій головного мозку, також підозрюють перелом хребта.

У момент, коли сталася трагедія, матір була вдома, однак відвернулась і хлопчик встиг відкрити вікно.

Поліція відкрила провадження за статтею про злісне невиконання батьківських обов’язків. Якщо матір визнають винною, їй загрожує від 2 до 5 років в’язниці або умовного ув’язнення.

Видання 34.ua пише, що хлопчик випав з вікна приблизно о 8 годині вечора. У момент госпіталізації він був без свідомості.

Як повідомлялося, 15 березня з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. Її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли.

Того ж дня у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

28 березня в Києві на вулиці Лисківській, 32/51 чоловік середніх років вистрибнув з вікна.