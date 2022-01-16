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    Події в Україні

    Велосипедист заплатить 100 тис. грн компенсації травмованому пішоходу

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    Обвинувачений порушив&nbsp;Правила дорожнього руху&nbsp;України, зокрема, велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках. - Велосипедист заплатить 100 тис. грн компенсації травмованому пішоходу
    Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху України, зокрема, велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках.
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок порушень правил дорожнього руху велосипедистом у пішохода діагностовано закриту черепно-мозкову травму

    Індустріальний районний суд Дніпропетровська визнав винним місцевого мешканця у порушенні правил на транспорті, що спричинили тяжкі наслідки і призначив три роки тюрми, які замінив на три роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 січня.

    За матеріалами справи, вранці 7 серпня 2020 року обвинувачений, керуючи велосипедом тротуаром по проспекту Слобожанському у Дніпрі, допустив зіткнення з жінкою-пішоходом. Внаслідок наїзду вона отримала тяжкі ушкодження, у тому числі закриту черепно-мозкову травму.

    Разом з тим, у суді велосипедист вини не визнав. Сказав, що перед зіткненням із пішоходом з’їжджав по пандусу для інвалідних візків, а потерпіла йшла йому назустріч. Він не встиг зреагувати та збив потерпілу. На думку велосипедиста, виною якраз є пішохід, яка скористалась пандусом для підйому замість сходів.

    Суд не погодився з цим і наголосив: обвинувачений порушив Правила дорожнього руху України, зокрема, велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).

    Також суд звернув увагу, що велосипед є транспортним засобом, який не має двигуна, а рухається внаслідок дії мускульної сили людини. Отже, його експлуатація є повністю контрольованою, а тому обвинувачений повинен був стежити за обстановкою та вжити заходів, які б допомогли уникнути наїзду на потерпілу.

    Крім цього, травмована пішохід просила суд стягнути з велосипедиста 8,1 тис. грн майнової шкоди і 350 тис. грн моральної шкоди. Зрештою, Феміда просудила стягнути з обвинуваченого 7 тис. грн майнової і 100 тис. грн моральної компенсацій на користь потерпілої.

    Як повідомляв «Главком», в Одесі суд покарав водія електросамоката за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння, виписавши йому штраф 17 тис. грн. Також порушника позбавлено права керувати транспортними засобами на один рік.

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    Теги: ДТП Дніпро ПДР правила безпеки вирок велосипедист пішохід
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    Велосипедист заплатить 100 тис. грн компенсації травмованому пішоходу