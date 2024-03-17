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У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка, є жертви

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка, є жертви
фото: Перший Міський
На Дніпропетровщині маршрутка потрапила в ДТП

За попередньою інформацією, водій не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості

У Дніпропетровській області 17 березня, на трасі Дніпро-Павлоград, сталася смертельна аварія з маршруткою – загинули троє людей. Про це пише Перший Міський.

Внаслідок аварії постраждали мінімум 14 людей, серед яких є діти.

Як пише канал, маршрутка вилетіла з дороги та перекинулась. За попередньою інформацією, водій не зміг впоратись з керуванням на великій швидкості, адже перед ним почала розвертатися вантажівка.

Раніше у Голосіївському районі Києва сталася серйозна аварія за участю вантажного автомобіля та легковика. Внаслідок зіткнення постраждали люди, а частини машин розкидало по проїжджій частині. Аварія сталася за парком Феофанія у бік тютюнової фабрики.

Нагадаємо, нещодавно 1 березня у центрі польського міста Щецина сталася аварія, в наслідок якої серед постраждалих опинилися українці. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід. Після ДТП чоловік намагався втекти з місця події, але він спричинив іншу аварію з трьома автомобілями, де також постраждали люди. Водія затримав один зі свідків інциденту. 

Також, як повідомлялося раніше, минулого місяця на київській парковці сталася смертельна аварія. Водій мікроавтобусу рухався заднім ходом та наїхав на жінку. Внаслідок наїзду 67-річна киянка отримала несумісні з життям травми.

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Теги: дороги Дніпро водій українці аварія чоловік

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