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У Києві зіштовхнулися вантажівка з легковиком, є потерпілі (відео)

glavcom.ua
У Києві зіштовхнулися вантажівка з легковиком, є потерпілі (відео)
На місці працювали усі екстрені служби столиці
фото з відкритих джерел

У Києві після лобової ДТП кілька постраждалих

У Голосіївському районі Києва сталася серйозна аварія за участю вантажного автомобіля та легковика. Внаслідок зіткнення постраждали люди, а частини машин розкидало по проїжджій частині. Аварія сталася за парком Феофанія у бік тютюнової фабрики. Подробиці аварії розповіли у пресслужбі Поліції Київської області.

Наразі відомо, що на вулиці Академіка Заболотного дорогу не поділили вантажний автомобіль і легковик Mercedes. 

Повідомляється, що автомобілі зіткнулися «лоб у лоб». Удар був настільки сильним, що обидва транспортні засоби розкидало по дорозі, а їхні капоти перетворилися на купи металу. На проїжджій частині також залишилися лежати деталі від машин та уламки скла.

Внаслідок аварії, за попередньою інформацією, постраждало одразу кілька людей. На місці працювали медики швидкої допомоги, які надавали допомогу потерпілим.

Тепер через ДТП на вулиці Академіка Заболотного рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, нещодавно 1 березня у центрі польського міста Щецина сталася аварія, в наслідок якої серед постраждалих опинилися українці. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід. Після ДТП чоловік намагався втекти з місця події, але він спричинив іншу аварію з трьома автомобілями, де також постраждали люди. Водія затримав один зі свідків інциденту. 

Також, як повідомлялося раніше, минулого місяця на київській парковці сталася смертельна аварія. Водій мікроавтобусу рухався заднім ходом та наїхав на жінку. Внаслідок наїзду 67-річна киянка отримала несумісні з життям травми.

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Теги: Київ вантажівки автомобіль аварія місто

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