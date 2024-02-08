На київській парковці сталася смертельна аварія

Водій мікроавтобусу рухався заднім ходом та наїхав на жінку. Внаслідок наїзду 67-річна киянка отримала несумісні з життям травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 08 лютого, близько 13:30 години у Дарницькому районі столиці на парковці одного з торговельно-розважальних центрів. Про це повідомляє Національна поліція Києва.

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Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу «Рено» 1998 року народження виїжджав заднім ходом з території парковки та наїхав на жінку, 1956 року народження. Киянка отримала тяжкі травми, від яких загинула на місці події.

Слідчі внесли вказаний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань – порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого. За попередньою інформацію водій перебував за кермом у тверезому стані.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються усі обставини смертельної автопригоди.

Нагадаємо, трагічна ДТП на Рівненщині залишила сиротами 13 дітей. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася в селі Михалин Рівненського району за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF.

Поліція встановила, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з вантажівкою DAF, за кермом якої був 30-річний житель Клесова. Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки – 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші.

Раніше у Києві водійка, скоївши три ДТП, втікала від поліції. За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні, на передньому сидінні, був її малолітній син, який дивом не травмувався. Це підтвердили медики, яким передали дитину.

«На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції. На щастя, ДТП обійшлися без травмованих», – розповів начальникк Департаменту патрульної поліції Білошицький. У патрульній поліції повідомили, що водійка мала явні ознаки сп’яніння, а пройти огляд категорично відмовилася.