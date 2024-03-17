На Закарпатті депутат райради уник тюрми за вчинення важкої ДТП

Медики повідомляли, що через ДТП за участю депутата було троє потерпілих

Іван Токар уклав угоду про визнання винуватості із прокурором

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав депутата Тячівської райради Івана Токара винним у вчиненні важкої ДТП, унаслідок якої травмувалась неповнолітня. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та уник тюремного ув’язнення, суд замінив його на іспитовий термін. Про це пише Zaxid.net.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як вказано у вироку суду, депутат Тячівської райради Іван Токар ввечері 27 вересня 2022 року керував автомобілем Audi A6 та у смт Середнє, що неподалік Ужгорода. Водій перевищив швидкість, відволікся від дороги, з’їхав з дороги, унаслідок чого авто перекинулось.

Медики повідомляли, що через цю ДТП було троє потерпілих: 18-річний хлопець, 16-річна дівчина та 4-річна дівчинка. Однак у вироку суду вказано лише про одну неповнолітню потерпілу у важкому стані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щодо водія Audi A6 порушили кримінальну справу за фактом вчинення ДТП. Іван Токар уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. Представниця неповнолітньої у суд не прийшла, але подала заяву, у якій зазначила, що претензій до Івана Токара не має та завдана шкода їй відшкодована.

Справу розглянув суддя Олег Придачук, який дослідив усі матеріали, затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором. Івану Токару призначили 4 роки тюремного ув’язнення з річною забороною керувати транспортними засобами, але звільнили від основного покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Автомобіль Audi A6 мають повернути Івану Токару. Варто додати, що у декларації депутата за 2021 та 2022 роки не вказано жодного автомобіля, який би належав Івану Токару, або яким би він мав право користуватись.

Нагадаємо, на Закарпатті військовий не повернувся з лікування на службу та отримав покарання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також суд покарав прикарпатця, який проігнорував бойову повістку.

Раніше стало відомо, що догляд за немічним родичем залишиться приводом для відстрочки, але не у форматі «зять опікується за тещою/тестем».