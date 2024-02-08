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КМДА планує побудувати тунель з Оболоні на Троєщину

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
КМДА планує побудувати тунель з Оболоні на Троєщину
Новий маршрут протягнеться приблизно на 6,36 км
фото з відкритих джерел

Головним питанням залишається вартість проєкту: 1 км дороги у 2024 році коштуватиме орієнтовно 31 млн грн 

Департамент транспортної інфраструктури КМДА проєктує маршрут тунелю з Оболоні на Троєщину. Це підтвердили виданню «Ти Київ».

Тунель починатиметься з Великої Кільцевої на Оболоні, відрізок якої добудували наприкінці 2023 року. Далі він пролягатиме через Дніпро й дійде до житлового масиву Троєщина.

Маршрут протягнеться приблизно на 6,36 км. Вихід із тунелю на лівому березі планують розділити на дві дороги. Одна з них вестиме на Бровари, інша пролягатиме по лівому берегу, щоб замкнути Кільцеву дорогу навколо Києва.

У Департаменті транспортної інфраструктури не надали інформацію з приводу собівартості проєкту, однак, наприклад, у 2021 році середня вартість лише 1 км нової дороги становила 20,7 млн грн.

Після майже двох років повномасштабної війни один із підрядників «Великого будівництва», власник компанії «Автострада» Максим Шкіля заявив, що торік собівартість дорожніх робіт зросла на 50%.

Отже, можна підрахувати, що 1 км дороги за проєктом «Велике будівництво» у 2024 році коштуватиме 31 млн грн ($827 557), і це вартість тільки дорожнього полотна. Обʼєктивно, держава наразі не має надлишкових коштів на подібні проєкти.

Зауважимо, міський голова Києва Віталій Кличко пояснював, що новий тунель допоможе зменшити транспортне навантаження на дороги столиці, а також позитивно вплине на екологію в місті.

Який вигляд має Велика окружна дорога у Києві зараз
Який вигляд має Велика окружна дорога у Києві зараз
фото з відкритих джерел
Яким має бути новий шляхопровід
Яким має бути новий шляхопровід
фото: скрін

Кияни сприйняли новину про будівництво тунелю доволі іронічно. 

Нагадаємо, очільник підземки розповів, яку станцію метро на Троєщину відкриють першою.

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Теги: Віталій Кличко будівництво Троєщина велике будівництво

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