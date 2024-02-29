Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Завершено розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП

Катерина Іванова
glavcom.ua
Завершено розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП
Слідство встановило, що за умови дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасного гальмування – потерпіла мала б можливість залишити межі проїзної частини
фото: ДБР

Народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України Андрія Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості.

«Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза», – повідомляють в ДБР.

Слідство встановило, що за умови дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасного гальмування – потерпіла мала б можливість залишити межі проїзної частини.

У Державному бюро зауважують, що винуватець ДТП систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Автомобіль нардепа після ДТП
Автомобіль нардепа після ДТП
фото: ДБР

«Народний депутат України підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України», – йдеться у висновку ДБР.

Місце ДТП
Місце ДТП
фото: ДБР

Народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, народний депутат Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину.

Подія трапилась на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району 3 листопада 2023 року. Депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався з перевищенням дозволеної швидкості. У цей час 18 річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій не вжив заходів для зменшення швидкості та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.

9 листопада, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку. 

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: трагедія депутат смерть слідство водій суддя автомобіль розслідування експертиза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наприкінці грудня ВАКС обмежив стороні захисту Князєва строк ознайомлення з матеріалами справи до 1 березня 2024 року. Після цієї дати справу мають направити до суду
За ексголову Верховного суду Князєва внесли заставу: він може вийти із СІЗО сьогодні
31 сiчня, 12:26
Найбільше нових авто та об’єктів нерухомості з’явилося у депутатів з «Довіри» та «Слуги народу»
Кожен третій – з новим авто чи нерухомістю: що цікавого задекларували нардепи
2 лютого, 08:59
На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції
На київській парковці сталася смертельна аварія
8 лютого, 17:40
Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про передачу Україні дронів SkyRanger R70
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
20 лютого, 06:35
Парламентський комітет планує розглянути заборону Московської церкви в Україні в березні
Заборона Московської церкви. Соратник Зеленського дав обіцянку
Вчора, 17:14
Віктора Демченка звинувачували у «шпигунстві»
У Росії помер 71-річний український в’язень
11 лютого, 18:46
Зсув ґрунту в золотій шахті у турецькій провінції Ерзінджан
Потужний зсув на копальні в Туреччині: під завалами залишаються люди
14 лютого, 07:20
Команда Навального вважає, що опозиціонера було вбито
Команда Навального підтвердила смерть опозиціонера і висунула свою версію
17 лютого, 13:10
Політик заявив, що готовий допомогти в організації протестів
Протести після смерті Навального. Російська опозиція запропонувала варіанти
16 лютого, 15:37

Кримінал

Завершено розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП
Завершено розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП
З вінками «на похорон бабусі». Прикордонники викрили чергову схему ухилянтів
З вінками «на похорон бабусі». Прикордонники викрили чергову схему ухилянтів
СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші
СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші
«Сінево» та ДБР досягли згоди у справі арешту головного офісу
«Сінево» та ДБР досягли згоди у справі арешту головного офісу
СБУ завершила розслідування щодо знищення «Мрії»
СБУ завершила розслідування щодо знищення «Мрії»
Арешт головного офісу «Сінево» в Києві: ДБР прокоментувало скандал
Арешт головного офісу «Сінево» в Києві: ДБР прокоментувало скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
312K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
85K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
53K
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
34K
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
5921
Криза, яка чекає на українські міста. Що робити?
5563
СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші

Новини

Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Вчора, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
27 лютого, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
27 лютого, 11:28

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua