Завершено розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП

Слідство встановило, що за умови дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасного гальмування – потерпіла мала б можливість залишити межі проїзної частини

Народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України Андрія Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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За даними ДБР, автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості.

«Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза», – повідомляють в ДБР.

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Слідство встановило, що за умови дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасного гальмування – потерпіла мала б можливість залишити межі проїзної частини.

У Державному бюро зауважують, що винуватець ДТП систематично притягався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Автомобіль нардепа після ДТП фото: ДБР

«Народний депутат України підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України», – йдеться у висновку ДБР.

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Місце ДТП фото: ДБР

Народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, народний депутат Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину.

Подія трапилась на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району 3 листопада 2023 року. Депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався з перевищенням дозволеної швидкості. У цей час 18 річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій не вжив заходів для зменшення швидкості та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.

9 листопада, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку.