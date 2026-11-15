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У двох областях 15 листопада введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У двох областях 15 листопада введено аварійні відключення світла
колаж: glavcom.ua

Міненерго: Роботи з ліквідації наслідків атаки розпочнуться одразу як це дозволить безпекова ситуація

Російська терористична армія завдала чергового удару по енергетиці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

За даними Міненерго, внаслідок атаки без електропостачання залишилася частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

«Роботи з ліквідації наслідків атаки розпочнуться одразу як це дозволить безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб світло якнайшвидше повернулось у ваші оселі!», – наголосило Міністерство енергетики.

До слова, уночі 15 листопада російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК. Унаслідок цього 41 тис. родин залишилась без світла

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Теги: Запорізька область Дніпропетровщина відключення світла енергетика електроенергія

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