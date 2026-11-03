Окупанти завдали понад 20 ударів по енергосистемі за добу: де найскладніша ситуація

«Ворог б’є і по генерації, де виробляється електроенергія, і по підстанціях, через які вона доходить до наших домівок»

Російська терористична армія завдала понад 20 ударів по енергосистемі за добу. Україна переживає одну з наймасштабніших атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Ворог б’є і по генерації, де виробляється електроенергія, і по підстанціях, через які вона доходить до наших домівок. Сильні руйнування на Дніпропетровщині, є ураження обʼєктів на Одещині та інших областях», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що наразі найскладніша ситуація у Києві.

«Через масштабні пошкодження тривають екстрені відключення, а давати прогнозовані графіки наразі неможливо. Тисячі енергетиків по всій Україні працюють із ночі без сну. Щойно дозволяє безпекова ситуація та не лунає сигнал повітряної тривоги – одразу повертаються до відновлення пошкодженого обладнання», – додається у заяві.

Нагадаємо, у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.

Також з вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинився рух трамваїв і тролейбусів. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси.