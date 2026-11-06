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П'ята доба пошуків у Комишувасі: кількість загиблих зросла до 53 осіб

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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П'ята доба пошуків у Комишувасі: кількість загиблих зросла до 53 осіб
Наслідки російської атаки на селище Комишуваха
фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість жертв продовжує зростати, а пошуково-рятувальна операція досі триває

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада зросла до 53 осіб. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають уже п'яту добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

«Уже 53 загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада», – повідомив очільник ОВА.

За словами Семікіна, рятувальники продовжують працювати на місці російської атаки. Пошуково-рятувальна операція триває вже п'яту добу. «Щирі співчуття всім, хто втратив близьких. Дякую рятувальникам за їхню важку роботу», – написав посадовець.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок цього загинуло багато людей.

Як повідомлялося, у Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару.

Зауважимо, що родини загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі отримають допомогу на поховання, а поранені – грошові виплати з обласного бюджету.

До слова, 28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Його батько зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».

 

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Теги: Запорізька область окупанти росія

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