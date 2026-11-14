РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: майже 50 тис. родин залишилися без світла

Наразі фахівці розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання

Вранці 14 листопада російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК на півночі Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Компанія наголосила, що фахівці розпочали відновлювальні роботи одразу, щойно це стало безпечно. Наразі вони розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.

«Цей обʼєкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, майже 50 тис. родин залишилися без світла.

Нагадаємо, 14 листопада унаслідок систематичних атак РФ на енергетичну інфраструктуру сталося масштабне аварійне знеструмлення в частині Сумщини.