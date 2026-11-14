Головна Одеса Новини
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: майже 50 тис. родин залишилися без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: майже 50 тис. родин залишилися без світла
Наслідки російської атаки на енергосистему України
фото з відкритих джерел, ДТЕК

Наразі фахівці розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання

Вранці 14 листопада російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК на півночі Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Компанія наголосила, що фахівці розпочали відновлювальні роботи одразу, щойно це стало безпечно. Наразі вони розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.

«Цей обʼєкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, майже 50 тис. родин залишилися без світла.

Нагадаємо, 14 листопада унаслідок систематичних атак РФ на енергетичну інфраструктуру сталося масштабне аварійне знеструмлення в частині Сумщини. 

Читайте також:

Теги: Одещина ДТЕК відключення світла енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Викрити фігуранта допомогли свідчення його колишньої колеги, яку окупанти примусово утримували на півострові
СБУ дістала з Криму колаборанта, який готував дітей до війни проти України
Вчора, 13:15
Отримати консультацію можна за номером 1549 безкоштовно для дзвінків з мобільних та міських номерів
Дізнатися про відключення світла у Києві можна через урядову лінію: деталі
11 листопада, 08:28
Наслідки російського удару по Одесі 8 листопада
Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами
8 листопада, 09:57
Зруйноване обладнання та уламки конструкцій на території однієї з теплоелектростанцій ДТЕК після російської атаки 3 листопада
ДТЕК показав масштабні руйнування теплоелектростанцій (фото)
4 листопада, 21:52
Кирило Буданов та Стів Віткофф зустрічалися на переговорах у Флориді 9 жовтня
«Наша модель – не Білорусь, а Польща!»: Буданов виступив проти плану США
28 жовтня, 04:30
Внаслідок атаки РФ на Тернопільщину постраждали об'єкти енергетики
Удар по Тернопільщині. Пошкоджено три енергетичні об'єкти та будинки
20 жовтня, 08:13

Новини

РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: майже 50 тис. родин залишилися без світла
РФ атакувала енергооб’єкт на Одещині: майже 50 тис. родин залишилися без світла
Окупанти вдарили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по ринку в центрі Чорноморська: є загиблий та поранені
В Одесі через падіння гілки дерева загинула жінка
В Одесі через падіння гілки дерева загинула жінка
Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами
Росія вдарила по Одесі: є загиблий, спалахнув склад із продуктами
Росія атакувала Одесу: пошкоджено торговельний центр
Росія атакувала Одесу: пошкоджено торговельний центр
На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла
На Одещині стартував опалювальний сезон: графік подачі тепла

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
147K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
У Києві втретє від початку доби оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 11:09
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться в Китаї 19 листопада
Сьогодні, 07:37

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua