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    Події в Україні

    У Генштабі ЗСУ пообіцяли збивати всі безпілотники над військовими частинами

    • Розсилка
    Безпілотник - У Генштабі ЗСУ пообіцяли збивати всі безпілотники над військовими частинами
    Безпілотник

    В районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті

    Збройні сили України збиватимуть всі помічені безпілотники над військовими частинами та об’єктами, а також в місцях проведення навчань.

    Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

    «Інформуємо: в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. А особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані і притягнуті до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

    Також Генштаб закликав громадян не розголошувати номери військової техніки, рід військ, до яких вона належить, а також напрямки та маршрут її руху.

    «Розголошення такої інформації може становити загрозу національній безпеці», - додали у Генштабі.

    Нагадаємо,  5 серпня українські військові збили російський безпілотник на Донбасі.

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