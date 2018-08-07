У Генштабі ЗСУ пообіцяли збивати всі безпілотники над військовими частинами
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Розсилка
В районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті
Збройні сили України збиватимуть всі помічені безпілотники над військовими частинами та об’єктами, а також в місцях проведення навчань.
Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
«Інформуємо: в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. А особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані і притягнуті до відповідальності», - йдеться у повідомленні.
Також Генштаб закликав громадян не розголошувати номери військової техніки, рід військ, до яких вона належить, а також напрямки та маршрут її руху.
«Розголошення такої інформації може становити загрозу національній безпеці», - додали у Генштабі.
Нагадаємо, 5 серпня українські військові збили російський безпілотник на Донбасі.