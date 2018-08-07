У Генштабі ЗСУ пообіцяли збивати всі безпілотники над військовими частинами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безпілотник

В районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті

Збройні сили України збиватимуть всі помічені безпілотники над військовими частинами та об’єктами, а також в місцях проведення навчань.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Інформуємо: в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами і полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. А особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані і притягнуті до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб закликав громадян не розголошувати номери військової техніки, рід військ, до яких вона належить, а також напрямки та маршрут її руху.

«Розголошення такої інформації може становити загрозу національній безпеці», - додали у Генштабі.

Нагадаємо, 5 серпня українські військові збили російський безпілотник на Донбасі.