У Харківському університеті повітряних сил призупинили навчальні польоти Ан-26



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Навчальні польоти на Ан-26 тимчасово поставлені на паузу

Льотна підготовка курсантів в закладі освіти все ж триває

Харківський університет повітряних сил тимчасово не буде проводити навчальні польоти за участі Ан-26 через катастрофу в Чугуєві.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив командувач Повітряних Сил Збройних сил України Сергій Дроздов.

«Навчальні польоти на Ан-26 тимчасово поставлені на паузу», – заявив він..

Щоправда, льотна підготовка курсантів в закладі освіти триватиме.

Дроздов додав, що вік літаків, які перебувають у використанні Повітряних сил ЗСУ, не є визначальної характеристикою.

Напередодні стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.