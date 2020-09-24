У Харкові горить багатоквартирний будинок: є загиблий
До гасіння залучено 40 чоловік особового складу особового складу та 12 одиниць технікиСпівробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідують пожежу в багатоквартирному двоповерхому будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в телеграм–каналі.
«24 вересня о 18:10 в м. Харків на вул. Конторська, 18 на другому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на горище і дах. Станом на 19:20 площа пожежі становить близько 200 м», – йдеться у повідомленні.
Зазначили також, що в ході гасіння пожежі було виявлено тіло загиблої особи.
У відомстві зазначили, що до гасіння залучено 40 чоловік особового складу особового складу та 12 одиниць техніки.
О 19:47 пожежу в двоповерховому житловому будинку на 8 квартир у м. Харків локалізовано на площі 200 м. кв.
Нагадаємо, 21 вересня під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі.
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У Києві два дні тривала ліквідація пожежі на стихійному сміттєзвалищі на вул. Колекторній у Дарницькому районі.