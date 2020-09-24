  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Харкові горить багатоквартирний будинок: є загиблий

    • Розсилка
    У Харкові горить багатоквартирний будинок - У Харкові горить багатоквартирний будинок: є загиблий
    У Харкові горить багатоквартирний будинок
    Фото: ДСНС

    До гасіння залучено 40 чоловік особового складу особового складу та 12 одиниць техніки

    Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідують пожежу в багатоквартирному двоповерхому будинку.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС в телеграм–каналі.

    «24 вересня о 18:10 в м. Харків на вул. Конторська, 18 на другому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на горище і дах. Станом на 19:20 площа пожежі становить близько 200 м», – йдеться у повідомленні.

    Зазначили також, що в ході гасіння пожежі було виявлено тіло загиблої особи.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Харкові горить багатоквартирний будинок: є загиблий
    У Харкові горить багатоквартирний будинок: є загиблий
    У Харкові горить багатоквартирний будинок: є загиблий
    У Харкові горить багатоквартирний будинок: є загиблий
    У Харкові горить багатоквартирний будинок: є загиблий
    Фото: ДСНС

    У відомстві зазначили, що до гасіння залучено 40 чоловік особового складу особового складу та 12 одиниць техніки.

    О 19:47 пожежу в двоповерховому житловому будинку на 8 квартир у м. Харків локалізовано на площі 200 м. кв. 

    Нагадаємо, 21 вересня під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталось займання сухої трави в полі й сухостою в лісосмузі. Розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

    У Голопристанському районі Херсонщини на території лісового масиву виникла пожежа на площі приблизно 20 га.

    У Києві два дні тривала ліквідація пожежі на стихійному сміттєзвалищі на вул. Колекторній у Дарницькому районі.

    Харків пожежа ДСНС будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies