Історію життя 100-річного британського ветерана, який зібрав мільйони для медиків, екранізують



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Том поки не знає, хто б міг зіграти його у фільмі і жартує, що «не знає жодного 100-річного актора»

Фільм, у якого поки немає назви, буде присвячений стосункам ветерана і його молодшої сестри, до якої він приїхав після смерті своєї дружини Памели

Історія життя 100-річного ветерана армії Великої Британії Тома Мура стане основою для нового фільму. Чоловік зібрав понад 7 мільйонів євро для медиків, які борються з Covid-19. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що права на історію британця викупили місцеві кінокомпанії Fred Films та Powder Keg Pictures.

Фільм, у якого поки немає назви, буде присвячений стосункам ветерана і його молодшої сестри, до якої він приїхав після смерті своєї дружини Памели. Пара прожила у шлюбі 40 років.

Картина також буде присвячена його військовій кар’єрі і розповість про те, які жахи війни сформували життя чоловіка і надихали продовжувати іти вперед, не зважаючи на довгу боротьбу з раком шкіри і зламаним стегном.

ВВС пише, що Том поки не знає, хто б міг зіграти його у фільмі і жартує, що «не знає жодного 100-річного актора», але все ж він назвав двох, віком 87 та 82 роки, які б могли спробувати - це Майкл Кейн і Ентоні Хопкінс відповідно.

Видання повідомляє, що над фільмом працюватимуть Джеймс Спріг, Нік Муркрофт та Мег Леонард — продюсери стрічок «Друзі рибака» і «У пошуках ніг». Вони у свій час стали успішними фільмами про літніх людей.

Сценаристи-продюсери Муркрофт і Леонард зазначають, що «ця історія про силу людського духу, і капітан сер Том є його уособленням».

Як повідомлялося, наприкінці квітня цього року Томасу Муру, який вийшов у відставку в чині капітана, виповнилося сто років. До ювілею йому присвоїли звання почесного полковника збройних сил Великої Британії. Королева і голова уряду направили ветерану особисті привітання.

Нагадаємо, Том Мур став відомим після того, як вирішив зібрати гроші для британських лікарів, які лікують людей з Covid-19.

Для цього він ходив навколо будинку та просив пожертвувати йому гроші. Британець планував зібрати 1,2 тисячі євро. Натомість зібрав близько 32 млн фунтів стерлінгів. Люди зі всього світу дякували Муру за його вчинок та вітали зі 100-літнім ювілеєм.

Також повідомлялося наприкінці травня, британський ветеран, який зібрав мільйони фунтів для лікарів, стане лицарем.