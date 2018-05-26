У Харкові водій наїхав на 9-річного хлопчика: постраждалий знаходиться у тяжкому стані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хлопчик перебігав дорогу на червоне світло світлофора

На Харківщині стали дві ДТП за участю дітей. Аварії сталися у Слобідському районі Харкова та Вовчанському районі Харківської області. Стан здоров’я харків’янина медики оцінюють як тяжкий, інформує поліція Харківщини.

Так, 26 травня близько 09.52 на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Зернової у Харкові 71-річний водій автомобіля Оpel скоїв наїзд на хлопчика. За попередніми даними, 9-річний хлопчик перебігав дорогу на червоне світло світлофора. Внаслідок аварії потерпілий у тяжкому стані був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

25 травня близько 08.00 на перехресті вулиць Залізничної та Харківської в місті Вовчанськ водій автівки ВАЗ наїхав на 9-річного хлопця. Підліток із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку був доставлений до місцевої лікарні. На даний час юнак знаходиться під наглядом лікарів, стан його здоров’я стабільний.

Слідчим Вовчанського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.