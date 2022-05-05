Із Маріуполя 6 травня евакуйовуватимуть мирних мешканців – Верещук

Евакуаційна колона ООН та Червоного Хреста вирушила до заводу «Азовсталь»

Із Маріуполя 6 травня евакуйовуватимуть мирних мешканців. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ «Порт Сіті» о 12:00», – написала Верещук у Telegram.

Раніше CNN повідомляла, що у четвер, 5 травня, чергова евакуаційна колона ООН та Червоного Хреста вирушила до заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Нагадаємо, 4 травня в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини.

Раніше мер Маріуполя заявив, що щонайменше 200 цивільних осіб залишаються в пастці на сталеливарному заводі разом з бойовиками, і що в цілому в Маріуполі залишаються 100 тисяч цивільних.

1 травня з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні. Зеленський розповів подробиці щодо евакуації цивільних із «Азовсталі».

Стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

Завод «Азовсталь», який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Також повідомлялося, що росіяни вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на вантажівках для «гуманітарної допомоги».

Напередодні рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.

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