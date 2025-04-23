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РФ атакувала передмістя Одеси, є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ атакувала передмістя Одеси, є постраждалі
В Одесі розгорілися пожежі після атаки БпЛА
фото: Суспільне Одеса

Внаслідок удару у передмісті Одеси спалахнула низка пожеж

У ніч на 23 квітня Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під прицілом окупантів опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, внаслідок удару у передмісті Одеси спалахнула низка пожеж. Він повідомив, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Попередньо, через російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у понеділок, 21 квітня, Росія атакувала «шахедами» Одесу. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив Кіпер, у місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Кіпер розповів, що, попередньо, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові атаки Росії по українським містам. 

Очільник держави зауважив, що вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, південних областях.

«Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде», – підкреслив Зеленський.

Теги: вибух Одеса

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