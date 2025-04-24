Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва
Президент США про російські удари: «Це не було необхідно, і дуже невчасно»
фото: Reuters

Американський лідер звернувся до російського диктатора після чергової атаки на Україну

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

«Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть Укладімо мирну угоду», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

До слова, аби збільшити кількість жертв російські війська комплектують балістичні ракети касетною частиною та шрапнеллю для враження цілей у радіусі 100 м.

Читайте також:

Теги: Київ Дональд Трамп обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2020 році Трамп організував укладення deal з Сербією та Косово
Мирні угоди Трампа. Історичний факт
26 березня, 06:44
Операція по захопленню Криму ЗС Російської Федерації Захоплення Кримського півострова армією РФ розпочалося 20 лютого 2014 року
Крим наш 2.0. Чому так активно почали говорити про визнання Криму російським
19 квiтня, 16:26
Правоохоронці нагрянули до готельного номера, де перебував Володимир Прокопів, з самого ранку
Підозра з доставкою в номер. Чому СБУ розбудила соратника Порошенка Скандал дня
17 квiтня, 19:47
Чоловік поранив ножем перехожих під час конфлікту
У Києві біля залізничного вокзалу чоловік поранив ножем перехожих
25 березня, 01:31
Росія вдарила про Кривогу Рогу 4 квітня балістичною ракетою
Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі
4 квiтня, 22:53
Небензя каже, що Київ порушив мораторій на удари по енергооб'єктам
Який мир? Російський посол в ООН розвіяв усі сподівання Трампа
18 квiтня, 00:35
Рятувальні роботи у Сумах тривають
Залужний відреагував на удар по Сумах
13 квiтня, 16:24
Мелоні матиме зустріч із Трампом
США розкрили справжню мету зустрічі прем'єрки Італії з Трампом
17 квiтня, 14:42
Найбільші контракти з «Київзеленбудом» отримали п’ять фірм
Хто «пасеться» у столичних парках? Названо фірми, які отримали найбільші контракти «Київзеленбуду» у 2024 році
17 квiтня, 18:35

Політика

США нарощують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні
США нарощують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні
Син Трампа зустрінеться з Сійярто в Угорщині
Син Трампа зустрінеться з Сійярто в Угорщині
Дуда: Україні доведеться піти на компроміси на мирних переговорах з РФ
Дуда: Україні доведеться піти на компроміси на мирних переговорах з РФ
«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва
«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва
Кремль підтримав позицію Трампа щодо Криму
Кремль підтримав позицію Трампа щодо Криму
Зеленський про перемовини у Лондоні: Росія розраховувала на скандал
Зеленський про перемовини у Лондоні: Росія розраховувала на скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
11K
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
11K
Маск та Бессент влаштували бійку у Білому домі – Axios
9599
Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди
9044
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua