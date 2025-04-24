«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва

Президент США про російські удари: «Це не було необхідно, і дуже невчасно»

Американський лідер звернувся до російського диктатора після чергової атаки на Україну

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

«Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть Укладімо мирну угоду», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

До слова, аби збільшити кількість жертв російські війська комплектують балістичні ракети касетною частиною та шрапнеллю для враження цілей у радіусі 100 м.