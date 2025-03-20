Миротворчі сили в Україні включатимуть флот та авіацію союзників – медіа

Bloomberg: Згідно з планами Європи, авіація союзників має базуватися у Польщі та Румунії. Також можливе патрулювання Чорного моря кораблями та тральщиками

Близько 30 країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для миротворчих сил в Україні

Миротворчі сили в Україні включатимуть не лише наземні війська: місія передбачає авіацію та флот союзників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Так, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 20 березня провів закриту зустріч військових керівників низки країн щодо миротворчих сил в Україні.

Як повідомляє видання, близько 30 переважно європейських країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для так званої коаліції миротворчих сил в Україні. Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія також брали участь у переговорах.

Однак, як зазначає Bloomberg, незрозуміло, яких дій країни зможуть вжити без прямої підтримки президента США Дональда Трампа та американської армії.

фото: Institute for the Study of War and AEI’s Critical Threats Project

Міністр Збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що дискусії будуть зосереджені на тому, де будуть розміщені певні засоби, такі як літаки Typhoon, як їх можна буде заправляти та обслуговувати, і як вони будуть поєднуватися з ресурсами, запропонованими іншими союзниками.

За даними видання, згідно з планами Європи, авіація союзників має базуватися у Польщі та Румунії. Також можливе патрулювання Чорного моря кораблями та тральщиками.

Водночас британські та французькі сили можуть розміститися в основних містах, портах та на об'єктах критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Suomenmaa.

Орпо заявив, що Європа має відігравати ключову роль у відбудові України та сприянні її європейському шляху, а також у миротворчих ініціативах. У цьому контексті Фінляндія пропонує низку заходів для підтримки мирного процесу.

Також прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що італійські війська не будуть задіяні в потенційній миротворчій операції в Україні.

До слова, Австралія готова розглянути можливість відправки на Україну миротворців, заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеве видання ABC.

Ентоні Албанезе заявив, що Австралія «відкрита для розгляду» своєї участі в будь-якому миротворчому процесі в Україні, незважаючи на припущення офіційного представника уряду про те, що надання військ до миротворчих сил «не розглядається».