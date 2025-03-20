Головна Світ Політика
search button user button menu button

Миротворчі сили в Україні включатимуть флот та авіацію союзників – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Миротворчі сили в Україні включатимуть флот та авіацію союзників – медіа
Bloomberg: Згідно з планами Європи, авіація союзників має базуватися у Польщі та Румунії. Також можливе патрулювання Чорного моря кораблями та тральщиками
фото: European Defence Agency

Близько 30 країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для миротворчих сил в Україні

Миротворчі сили в Україні включатимуть не лише наземні війська: місія передбачає авіацію та флот союзників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Так, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 20 березня провів закриту зустріч військових керівників низки країн щодо миротворчих сил в Україні.

Як повідомляє видання, близько 30 переважно європейських країн запропонували надати війська, літаки, кораблі, розвідувальні дані або фінансування для так званої коаліції миротворчих сил в Україні. Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія також брали участь у переговорах.

Однак, як зазначає Bloomberg, незрозуміло, яких дій країни зможуть вжити без прямої підтримки президента США Дональда Трампа та американської армії.

Миротворчі сили в Україні включатимуть флот та авіацію союзників – медіа фото 1
фото: Institute for the Study of War and AEI’s Critical Threats Project

Міністр Збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що дискусії будуть зосереджені на тому, де будуть розміщені певні засоби, такі як літаки Typhoon, як їх можна буде заправляти та обслуговувати, і як вони будуть поєднуватися з ресурсами, запропонованими іншими союзниками.

За даними видання, згідно з планами Європи, авіація союзників має базуватися у Польщі та Румунії. Також можливе патрулювання Чорного моря кораблями та тральщиками.

Водночас британські та французькі сили можуть розміститися в основних містах, портах та на об'єктах критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Suomenmaa.

Орпо заявив, що Європа має відігравати ключову роль у відбудові України та сприянні її європейському шляху, а також у миротворчих ініціативах. У цьому контексті Фінляндія пропонує низку заходів для підтримки мирного процесу.

Також прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що італійські війська не будуть задіяні в потенційній миротворчій операції в Україні.

До слова, Австралія готова розглянути можливість відправки на Україну миротворців, заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеве видання ABC.

Ентоні Албанезе заявив, що Австралія «відкрита для розгляду» своєї участі в будь-якому миротворчому процесі в Україні, незважаючи на припущення офіційного представника уряду про те, що надання військ до миротворчих сил «не розглядається».

Читайте також:

Теги: міністр авіація фінансування Кір Стармер миротворці миротворча місія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кір Стармер заявив, що чисельність іноземного контингенту для України буде «точно перевищувати 10 тисяч людей»
Британія готова відправити в Україну 10 тисяч військових – The Times
16 березня, 15:58
У жовтні 2024 року Василь Нагорний був мобілізований до лав Збройних Сил України
Два місяці боровся за життя після поранення на Курщині. Згадаймо Василя Нагорного
15 березня, 09:00
Президент подякував політикам та урядовцям з Туреччини, що вони прибули до України
Турецькі політики та бізнесмени приїхали до Києва. Деталі від Зеленського та Шмигаля
13 березня, 17:09
РФ має чергові просування на Курщині: деталі від DeepState
РФ має чергові просування на Курщині: деталі від DeepState
11 березня, 19:39
Трегубов: Зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають
Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
10 березня, 21:17
Здорового сенсу у діях США немає
Чи дійсно США та Росія вже поділили Україну?
1 березня, 20:52
Сили оборони відновили позицію у Котлиному
ЗСУ взяли під контроль населений пункт біля Покровська
26 лютого, 12:20
Президент повідомив деталі угоди із США про корисні копалини
Президент повідомив деталі угоди із США про корисні копалини
23 лютого, 17:05
Трамп мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним
«Здоровий глузд» янкі
21 лютого, 10:43

Політика

Миротворчі сили в Україні включатимуть флот та авіацію союзників – медіа
Миротворчі сили в Україні включатимуть флот та авіацію союзників – медіа
Продовження санкцій проти Росії: Фіцо поставив умову ЄС
Продовження санкцій проти Росії: Фіцо поставив умову ЄС
Швеція готується до «арктичної війни» з Росією
Швеція готується до «арктичної війни» з Росією
Недовіра до ЦРУ та «пролетарій Освальд». Що стало відомо з оприлюднених документів про вбивство Кеннеді
Недовіра до ЦРУ та «пролетарій Освальд». Що стало відомо з оприлюднених документів про вбивство Кеннеді
Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України
Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
111K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
107K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
24K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
22K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua