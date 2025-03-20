У Києві відбудеться толока біля річки Либідь: як долучитись

Струмок Вершинка безпосередньо впливає на екологічний стан однієї з головних водних артерій міста

З нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів, 22 березня, комунальне підприєсмтво «Плесо» запрошує киян на толоку з прибирання струмка Вершинка, який впадає в річку Либідь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КП «Плесо».

Як повідомляють у підприємстві, стан струмка безпосередньо впливає на екологічний стан однієї з головних водних артерій міста.

Толока розпочнеться о 10:00, а місце збору – сам струмок Вершинка.

КП «Плесо» обіцяє забезпечити учасників необхідним інвентарем: рукавичками, мішками для збору сміття, а також організує вивіз зібраних відходів.

«Приєднуйтесь до нас, щоб разом зробити важливий внесок у збереження чистоти та краси нашої столичної річки», – зазначають у КП «Плесо».

Коли: 22 березня о 10:00

Місце зустрічі: струмок Вершинка, мапа

Річка Либідь – права притока Дніпра на території Києва, вона простягається на 17 105 метрів, протікаючи через Солом’янський, Шевченківський, Печерський та Голосіївський райони Києва.

До неї впадає понад 50 річок та струмків, серед яких і струмок Вершинка. Либідь впадає у Дніпро нижче Південного мосту, а точніше – біля ТЕЦ-5. В планах КП «Плесо» реконструкція та відновлення річки Либідь, що передбачено в техніко-економічному обґрунтуванні, яке наразі проходить стадію схвалення.

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