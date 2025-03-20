У Києві відбудеться толока біля річки Либідь: як долучитись
Струмок Вершинка безпосередньо впливає на екологічний стан однієї з головних водних артерій міста
З нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів, 22 березня, комунальне підприєсмтво «Плесо» запрошує киян на толоку з прибирання струмка Вершинка, який впадає в річку Либідь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КП «Плесо».
Як повідомляють у підприємстві, стан струмка безпосередньо впливає на екологічний стан однієї з головних водних артерій міста.
Толока розпочнеться о 10:00, а місце збору – сам струмок Вершинка.
КП «Плесо» обіцяє забезпечити учасників необхідним інвентарем: рукавичками, мішками для збору сміття, а також організує вивіз зібраних відходів.
«Приєднуйтесь до нас, щоб разом зробити важливий внесок у збереження чистоти та краси нашої столичної річки», – зазначають у КП «Плесо».
Коли: 22 березня о 10:00
Місце зустрічі: струмок Вершинка, мапа
До неї впадає понад 50 річок та струмків, серед яких і струмок Вершинка. Либідь впадає у Дніпро нижче Південного мосту, а точніше – біля ТЕЦ-5. В планах КП «Плесо» реконструкція та відновлення річки Либідь, що передбачено в техніко-економічному обґрунтуванні, яке наразі проходить стадію схвалення.
Нагадаємо, на озері «Зелене» у Подільському районі Києва встановлять камери відеоспостереження. Це дасть можливість комунальникам завчасно запобігати забрудненню водойми. Також у «Плесо» ухвалили низку рішень щодо покращення ситуації навколо озера, яке місцеві називають «Пінгвін»
До слова, Офіс генерального прокурора повідомив про викриття у Києві масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків та скверів.
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