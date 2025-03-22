США терміново розробляють оборонну систему проти далекобійних ракет – CNN

Пентагон уже працює над проєктом «Золотого купола» для США

Американські військові чиновники у терміновому порядку працюють над новою оборонною системою під назвою «Золотий купол»

Пентагон розробляє нову оборонну систему «Золотий купол», яка має захистити США від ракетних загроз великої дальності. Адміністрація Трампа не шкодує коштів для реалізації проекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Американські військові чиновники у терміновому порядку працюють над новою оборонною системою під назвою «Золотий купол», яка покликана захистити США від ракетних ударів великої дальності.

Білий дім не шкодуватиме коштів для цього проєкту, який став одним із головних пріоритетів Пентагону за президентства Дональда Трампа, повідомляють джерела CNN, знайомі з ситуацією.

«Золотий купол» є спробою адміністрації Трампа впровадити концепцію протиракетної оборони, схожу на ізраїльську систему.

Однак, на відміну від ізраїльської системи, яка захищає від ракет малої дальності, «Золотий купол» має на меті забезпечити захист від балістичних і гіперзвукових ракет, здатних завдати шкоди на рівні країни.

Попри те, що проєкт перебуває на стадії концептуального обговорення, адміністрація Трампа вже доручила військовим чиновникам забезпечити відображення фінансування в бюджетних оцінках на 2026-2030 роки. Система, як заявляють експерти, може коштувати мільярди доларів, які доведеться витратити на розробку, будівництво та обслуговування.

Ізраїльський комплекс захищає лише обмежену територію, тоді як Трамп планує розгорнути систему, здатну захистити всю територію США.

Пентагон, як зазначають джерела CNN, зараз працює над технологією, яка дасть змогу реалізувати цю мету, хоча наразі система залишається лише концептом.

Зараз Пентагон коригує бюджет Міністерства оборони на 2026 рік, щоб врахувати пріоритети, викладені Трампом. Однак точні суми фінансування на цей проєкт залишаються невизначеними.

Нагадаємо, міністерство оборони США підготувало список співробітників, яких готове звільнити у рамках політики адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо скорочення штату федеральних відомств.

Раніше стало відомо, що Пентагон витрачає мільйони на гольф, попри скорочення Трампом бюджету