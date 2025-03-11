Університети США припинили набирати людей на роботу через погрози Трампа

Президент США пообіцяв жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести

Американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Раніше адміністрація президента США заявила, що скасує федеральні гранти та контракти на суму $400 млн для Колумбійського університету через занепокоєння антисемітизмом у студентських містечках.

Згодом президент Гарвардського університету Алан Гарбер наголосив, що навчальному закладу також доведеться «підготуватися до широкого спектру фінансових обставин». Він розповів, що для впровадження змін у бюджеті знадобиться час, а саме коригування фінансової стратегії передбачатиме обмеження «нових довгострокових зобов’язань».

Як зазначає Bloomberg, у минулому навчальному році Гарвард отримав близько $700 млн федерального фінансування.

Раніше про призупинення найму нових працівників оголошували Стенфордський та Корнелльський університети, а також Массачусетський технологічний інститут.

Нагадаємо, президент США пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами Трампа, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».

«Агітатори будуть ув'язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прийшли. Американські студенти будуть назавжди виключені або, залежно від злочину, заарештовані», – написав президент США у соцмережі.

До слова, Дональд Трамп має намір підписати указ про ліквідацію Міністерства освіти.