У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти уряду Орбана

Учасники мітингу вигукують гасла на кшталт «посадити в тюрму», «кінець режиму Орбана»

Десятки тисяч людей вийшли в суботу на мітинг у Будапешті проти прем’єр-міністра Віктора Орбана, розмахуючи національним прапором, коли лідер нової опозиційної партії Tisza («Тиса») пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Учасники мітингу вигукують гасла на кшталт «посадити в тюрму», «кінець режиму Орбана» та «закінчиться зима Орбана, почнеться наша весна».

Петер Мадяр, колишній урядовець, започаткував свій рух рік тому, і його партія Tisza, названа на честь другої за величиною річки Угорщини, випереджає Fidesz («Фідес») Орбана в більшості опитувань, за рік до виборів у 2026 році, в той час як економіка перебуває у скрутному становищі.

Раніше в суботу Орбан, який неодноразово конфліктував з ЄС через політику, яка, на думку критиків, підриває демократію в Угорщині, пообіцяв боротися з політиками, журналістами і неурядовими організаціями (НУО), які отримують іноземне фінансування, і знову виключив членство України в ЄС, активізувавши свою передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, 10 березня «Главком» повідомляв, що угорський депутат Акош Хадгазі отримав штраф у 7 млн форінтів. Під час виступу прем’єр-міністра Віктора Орбана парламентар увімкнув його ж промову 18-річної давнини. До речі, там Орбан, який у 2007-му перебував у опозиції, закликав молодь «не дозволити росіянам, яких уже вигнали, залізти назад»

Зазначимо, зараз Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу, а також закликає ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні.