Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти уряду Орбана

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти уряду Орбана
Лідер нової опозиційної партії Tisza пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи
фото з відкритих джерел

Учасники мітингу вигукують гасла на кшталт «посадити в тюрму», «кінець режиму Орбана»

Десятки тисяч людей вийшли в суботу на мітинг у Будапешті проти прем’єр-міністра Віктора Орбана, розмахуючи національним прапором, коли лідер нової опозиційної партії Tisza («Тиса») пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Учасники мітингу вигукують гасла на кшталт «посадити в тюрму», «кінець режиму Орбана» та «закінчиться зима Орбана, почнеться наша весна».

Петер Мадяр, колишній урядовець, започаткував свій рух рік тому, і його партія Tisza, названа на честь другої за величиною річки Угорщини, випереджає Fidesz («Фідес») Орбана в більшості опитувань, за рік до виборів у 2026 році, в той час як економіка перебуває у скрутному становищі.

У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти уряду Орбана фото 1

Раніше в суботу Орбан, який неодноразово конфліктував з ЄС через політику, яка, на думку критиків, підриває демократію в Угорщині, пообіцяв боротися з політиками, журналістами і неурядовими організаціями (НУО), які отримують іноземне фінансування, і знову виключив членство України в ЄС, активізувавши свою передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, 10 березня «Главком» повідомляв, що угорський депутат Акош Хадгазі отримав штраф у 7 млн форінтів. Під час виступу прем’єр-міністра Віктора Орбана парламентар увімкнув його ж промову 18-річної давнини. До речі, там Орбан, який у 2007-му перебував у опозиції, закликав молодь «не дозволити росіянам, яких уже вигнали, залізти назад»

Зазначимо, зараз Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу, а також закликає ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні.

Читайте також:

Теги: Угорщина депутат партії протест штраф Віктор Орбан фінансування весна молодь переговори мітинг економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи готовий Трамп тиснути на Путіна заради миру?
Чи готовий Трамп зіграти своїми «картами» заради миру?
Вчора, 17:23
Раніше великі національні мережі АЗС підвищили ціни на всю лінійку пального
Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох
17 лютого, 18:34
Зліва направо: Дональд Трамп-молодший, Вівек Рамасвамі, Гленн Янгкін, які потенційно можуть зайняти крісло Трампа
Хто стане наступником Трампа у 2028 році: Independent назвала кандидатів
17 лютого, 09:06
У лютому 2023 року у державну власність стягнули всі активи Шелкова на загальну суму понад 2 млрд грн
В Україні націоналізували активи російського олігарха на $29 млн
17 лютого, 19:43
Зустріч посадовців США та Росії в Саудівській Аравії
Reuters з'ясувало, для чого дипломати Росії та США таємно зустрічались у Швейцарії
21 лютого, 01:45
У Лондоні відбувся саміт щодо питань війни в Україні
Саміт щодо України у Лондоні: головні заяви європейських лідерів
2 березня, 21:47
Опозиційні політики побилися з охоронцями
У парламенті Сербії опозиція застосувала сльозогінний газ та димові шашки (відео)
4 березня, 15:57
Андрій Сибіга входив до складу української делегації під час переговорів у Джидді
Нардепи викликали Сибігу до Ради після переговорів у Саудівській Аравії
13 березня, 12:23
Згідно з угодою, Ірина Кормишкіна повинна перерахувати 20 млн грн до державного бюджету
Підозрювана у незаконному збагаченні ексдепутатка визнала провину
Вчора, 14:32

Політика

Макрон пояснив, як Європа планує гарантувати безпеку України
Макрон пояснив, як Європа планує гарантувати безпеку України
Трамп призначив Келлога на нову посаду
Трамп призначив Келлога на нову посаду
У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти уряду Орбана
У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти уряду Орбана
У Сербії проходять масштабні антиурядові протести
У Сербії проходять масштабні антиурядові протести
Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України
Орбан висунув вимоги до Брюсселя: союз, але без України
США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн
США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
17K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
15K
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
9193
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
7066
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин

Новини

Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Сьогодні, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Сьогодні, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua