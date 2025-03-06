Кличко показав, як просувається ремонт шляхопроводу на Подолі (фото, відео)
Капремонт аварійного шляхопроводу на Новокостянтинівській «Київавтодор» розпочав у лютому
На Подолі триває ремонт шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вул. Глибочицькій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.
За словами мера, капремонт аварійного шляхопроводу на Новокостянтинівській «Київавтодор» розпочав у лютому. Об’єкт ввели в експлуатацію в 1969 році і жодного разу капітально не ремонтували.
«Наразі демонтують існуючий шляхопровід. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках. Дорожники влаштують нове мостове полотно, прогонові будови і конструкції опор, перильну й бар’єрну огорожі. Опори освітлення, дорожнє покриття на підходах та тротуари. Відремонтують підземні і наземні комунікації.», – повідомив Кличко.
Мер зауважив, що шляхопровід буле оновлено з урахуванням принципів безбар’єрності. Весь комплекс робіт планують виконати до кінця року.
Щодо трамвайних колій на Глибочицькій, мер Києва повідомив, що останній ремонт ділянки, де зараз працюють ремонтники, «з повною заміною верхньої будови колій і шляхового покриття виконували понад 50 років тому».
«Служба колій КП «Київпастранс» розпочала тут ремонт зношених ділянок трамвайних колій. Наразі на ділянці в напрямку Лукʼянівської площі протяжністю 550 м виконали монтаж трамвайних колій. Ще на одній ділянці протяжністю 250 м вирили котлован та готують основу для укладання колії. Після заміни колій на вул. Глибочицькій оновлять дорожнє покриття проїжджої частини», – каже Кличко.
Кличко нагадав, що Глибочицька – це магістральна вулиця загальноміського значення, яку побудували у 1950 році. Її протяжність – 1,7 км. Протяжність траси трамвайних колій вулицею – від вузла на перетині вул. Дмитрівської і вул. Коперника до перетину з вул. Нижній Вал – 3 500 м.
Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з'явилися повідомлнння про те, що скляний міст у Києві, відомий як «міст Кличка», знову зазнав пошкоджень – на певних елементах з'явилися тріщини. Скло, яке було пошкоджене вандалами на пішохідно-велосипедному мосту у Києві, буде замінено після стабілізації температурного режиму. Ситуація перебуває на контролі комунального підприємства «Київавтошляхміст». Підприємство вже замовило скло та очікує на сприятливі погодні умови для проведення заміни.
Раніше стало відомо, що на пішохідному мосту-хвилі на столичній Оболоні, який сполучає парк Наталка та острів Оболонський, розходяться металеві конструкції поручнів. Як зазначив архітектор, автор проєкту будівництва мосту Андрій Миргородський, це відбувається через температурні розширення. Він запевнив, що таке відбувається з усіма мостами взимку й це не впливає на його безпеку, це звичайна фізика.
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