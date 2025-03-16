Консервація замість ремонту. «Охматдит» пояснив, куди підуть ще 6,3 млн грн пожертв

Влада не квапиться реставрувати історичні пам’ятки на території медустанови

Кабінет Міністрів України виділив ще 6,3 млн грн на відбудову столичної дитячої лікарні «Охматдит», яка постраждала від ракетного удару РФ. За інформацією «Главкома», кошти спрямують не на безпосередньо відбудову, а на консервацію двох корпусів лікарні, які є історичними пам’ятками. А до моменту самої реставрації може минути ще п’ять років.

Днями уряд визначив механізм використання 6,3 млн гривень, зібраних у межах спільного збору платформи United24 та monobank. За даними Міністерства охорони здоров’я, кошти направлять на невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи у двох корпусах лікарні, зокрема:

5,46 млн грн – на захист токсикологічного корпусу №3, який є пам’яткою історії місцевого значення. Наразі триває збір пропозицій до оголошеного «Охматдитом» тендера на проведення необхідних робіт;

868 тис. грн – на ремонт адміністративного корпусу, що також має культурну цінність.

Розподіл фінансування здійснюється в межах бюджетної програми «Спеціалізована медична допомога» за спеціальним фондом державного бюджету. Основна мета, як зазначає МОЗ, не лише відновлення лікарні, а й збереження її історичних будівель, пов’язаних із видатними українськими лікарями.

Як уточнили «Главкому» у пресслужбі «Охатдиту», йдеться саме про консервацію токсикологічного та адміністративного корпусів, щоб запобігти їх подальшим руйнуванням під впливом зовнішніх факторів на кшталт дощу, вітру, снігу тощо. Перед початком реставрації функціональне призначення об’єктів буде переглянуто, відповідно до актуальних потреб лікарні.

Варто додати, що раніше виконувач обов’язків гендиректора «Охматдиту» Олександр Урін пояснював у коментарі «Главкому», що термін консервації історичних корпусів може сягати п’яти років. «Потрібно враховувати, що продовжується війна, проєктування на реставрацію відбувається дуже довго, до того ж ця будівля (йдеться про токсикологічний корпус №3, у який сталося влучання ракети, – «Главком») не має такого впливу на лікувальний процес, як інші корпуси. Тому її консервуємо на п’ять років», – казав керівник лікарні.

Нагадаємо, що 14 березня, Міністерство охорони здоров’я України оголосило тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції хірургічного корпусу «Охматдиту». Це окрема будівля, збудована за радянських часів, де проводились хірургічні операції та післяопераційний догляд за пацієнтами. Наразі відділення, що працювали в хірургічному корпусі перенесені та функціонують на базі інших будівель лікарні.

Як відомо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

Як повідомляв «Главком», за лічені дні після ракетного удару по «Охматдиту» донати на допомогу лікарні перевищили мільярд гривень. Кошти на відбудову «Охматдиту» перераховували як пересічні небайдужі українці, так і компанії, зокрема, й міжнародні. Найбільша сума зосередилася на рахунку благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» – понад 378 млн грн. Ці кошти будуть зберігатися на рахунку фонду, допоки не визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт нового лікувально-діагностичного корпусу лікарні, у якому відбувається більшість лікувальних процесів. Донати збирали й інші фонди, наприклад, благодійний фонд «Таблеточки». 7,6 млн пожертв, накопичених на рахунку цієї організації, вже пішли на консерваційні роботи в новому лікувально-діагностичному корпусі.