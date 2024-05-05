У Дніпрі пролунали вибухи

О 22:47 у Дніпрі розпочалася повітряна тривога

5 травня о 01:09 у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє Суспільне.

Згодом, о 00:18 повідомили про повторні вибухи та про ймовірну роботу ППО по БпЛА.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Триває 801 доба повномасштабного вторгнення. Протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.