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Уся сім'я пішла за покупками: удар РФ по «Епіцентру» у Харкові вбив матір та 12-річну доньку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Уся сім'я пішла за покупками: удар РФ по «Епіцентру» у Харкові вбив матір та 12-річну доньку
20-річна дівчина прийшла до правоохоронців, щоб дізнатися про долю мами та сестри
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Своїх рідних після удару розшукувала 20-річна дівчина

Серед загиблих внаслідок ракетного удару Росії по гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня у Харкові – мати та її 12-річна донька Марія. Про це повідомляє Парафія святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви у Харкові на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, наші парафіяни Ірина та її дванадцятирічна донька Марія загинули під час підступного удару РФ 25.05.2024 по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові», – сказано у повідомленні.

Ірина та її донька Марія
Ірина та її донька Марія
фото: УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця/Facebook

Раніше керівник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що вся родина у вихідний день пішла за покупками туди, куди прилетіли дві авіабомби росіян. Своїх рідних розшукувала 20-річна дівчина.

«12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними – зараз він у лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих», – написав він.

Нагадаємо, восьмирічний Михайлик учора не дочекався тата додому. Чоловік був у гіпермаркеті «Епіцентр», коли туди поцілили російські ракети. Він працював у відділі декору, під час удару був всередині.

Як відомо, Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

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Теги: росія чоловік відео росіяни батько

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