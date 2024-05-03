Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни

Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.

З лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго було атаковано майже 180 разів

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок атак російської армії на теплоелектростанції ДТЕК було поранено 51 енергетика, троє загинули. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв у Facebook 3 травня.

За його даними, з лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго було атаковано майже 180 разів.

«Якщо усереднити, це фактично по одній атаці на одну ТЕС компанії кожні 4,4 дні війни… Це мало і свою ціну. Через атаки Росії під час виконання своїх професійних обов’язків на теплоелектростанціях було поранено 51 працівника, троє енергетиків загинуло», – написав він.

Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.

Нагадаємо, останнім часом спостерігається певна «пауза» російських обстрілів території України. Це пов'язано з тим, що окупанти можуть готуватися до нових масштабних атак. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша в ефірі телемарафону.

«Це може бути пов'язано з різними причинами... Це може бути затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства або відстежування та вичікування кроку з нашої сторони», – сказав Євлаш.

Речник також прокоментував часті повітряні тривоги в Україні через зліт МіГ-31К в Росії. За його словами, зліт винищувачів не завжди означає підготовку до атак. Це може бути дислокація чи патрулювання.

До слова, першого травня у Золочеві на Харківщині внаслідок російсього обстрілу було пошкоджено водонапірну башту та електромережі, комунальники та енергетики проводять відновлювальні роботи. Про це повідомила Золочівська селищна рада.