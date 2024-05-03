Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.
фото Ільдар Салєєв, Facebook

З лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго було атаковано майже 180 разів

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок атак російської армії на теплоелектростанції ДТЕК було поранено 51 енергетика, троє загинули. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв у Facebook 3 травня.

За його даними, з лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго було атаковано майже 180 разів.

«Якщо усереднити, це фактично по одній атаці на одну ТЕС компанії кожні 4,4 дні війни… Це мало і свою ціну. Через атаки Росії під час виконання своїх професійних обов’язків на теплоелектростанціях було поранено 51 працівника, троє енергетиків загинуло», – написав він.

Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв. 

Нагадаємо, останнім часом спостерігається певна «пауза» російських обстрілів території України. Це пов'язано з тим, що окупанти можуть готуватися до нових масштабних атак. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша в ефірі телемарафону.

«Це може бути пов'язано з різними причинами... Це може бути затишшя перед підготовкою якогось більш масованого дійства або відстежування та вичікування кроку з нашої сторони», – сказав Євлаш.

Читайте також: У червні може початися шлях до справедливого миру – Зеленський

Речник також прокоментував часті повітряні тривоги в Україні через зліт МіГ-31К в Росії. За його словами, зліт винищувачів не завжди означає підготовку до атак. Це може бути дислокація чи патрулювання.

До слова, першого  травня у Золочеві на Харківщині внаслідок російсього обстрілу було пошкоджено водонапірну башту та електромережі, комунальники та енергетики проводять відновлювальні роботи. Про це повідомила Золочівська селищна рада.

Теги: енергетика Facebook війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький дав інтерв’ю The Economist
Інтерв'ю генерала Скибіцького. Про що воно насправді
Сьогодні, 12:49
Троє братів повернулися на підконтрольну Україні територію
Україна повернула з окупації ще трьох дітей
1 травня, 15:17
Журналіст перебував на найгарячішому напрямку під селом Очеретине Донецької області
Письменник та журналіст Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті
1 травня, 13:37
Російське командування продовжує процес оперативного розгортання військ (сил) угрупування «Північ»
Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
1 травня, 13:07
Ініціатором кадрових змін у Рахунковій палаті виступила голова парламентського комітету з питань бюджету і членкиня фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа
Рада готується звільнити відразу сімох членів Рахункової палати
23 квiтня, 09:46
Патріарх Варфоломій запевняє свою паству: що він веде Церкву в майбутнє, а Кирило тримається за минуле
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну війна і релігія
18 квiтня, 19:30
Перший зразок РЛС «Контейнер» був споруджений у Мордовії у 2000-2002 роках
Розвідка атакувала загоризонтну радіолокаційну станцію «Контейнер» у Мордовії – ЗМІ
17 квiтня, 15:44
Часів Яр є стратегічно важливим містом, яке розташоване за 10 кілометрів від Бахмута
Politico: Захоплення Часового Яру відкриє росіянам наступ на інші міста Донеччини
16 квiтня, 22:31
Силами оборони відбито шість атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області
Окупанти значно зменшили кількість атак на Бахмутському напрямку – Генштаб
16 квiтня, 19:37

Суспільство

Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
Чи треба ставати на облік у ТЦК за місцем прописки: пояснення Генштабу
Чи треба ставати на облік у ТЦК за місцем прописки: пояснення Генштабу
Чиновникам змінено правила бронювання від мобілізації: Міноборони повідомило деталі
Чиновникам змінено правила бронювання від мобілізації: Міноборони повідомило деталі
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
Святкування Великодня: СБУ звернулася до українців
Святкування Великодня: СБУ звернулася до українців
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
33K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
23K
Американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі
8913
В Україні вдруге за день тривога
6896
Кияни «штурмують» ботанічний сад через популярний тренд із соцмережі (відео)
6467
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС

Новини

У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Сьогодні, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Сьогодні, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Вчора, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua