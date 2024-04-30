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РФ вдарила по Харкову, є загиблі та постраждалі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ вдарила по Харкову, є загиблі та постраждалі
У Харкові два прильоти у Київському та Холодногірському районах
фото ілюстративне

О 09:55 на території Харківської області було оголошено повітряну тривогу.

Російські терористи завдали ударів по цивільних об'єктах Харкова. Відомо про загиблого, а також постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні», – заявив Терехов.

Варто додати, що о 09:55 на території Харківської області було оголошено повітряну тривогу.

Під час оголошення повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Вже через декілька хвилин вони повідомили про керовані авіаційні бомби на території Харківської області.

«Попередньо – два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється.

Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні», – написав Терехов.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, ворог влучив по:

  • Холодногірському;
  • Київському районах Харкова.

Терористи поцілили по цивільній інфраструктурі. Також є влучання біля паркової зони. Кількість постраждалих наразі уточнюється. 

Як розповів Терехов, станом на 10:42 відомо про двох загиблих, а також двох постраждалих у Холодногірському районі міста. «За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення», - уточнив Терехов. Синєгубов додав, що, згідно з попередньою інформацією, ворог атакував місто КАБами.

Нагадаємо, російські війська здійснили незначні тактичні успіхи на північний захід і південний захід від Авдіївки станом на 29 квітня, але не досягли значного просування на Авдіївському напрямку за останню добу. Протягом 29 квітня зафіксовано 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив
90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.


 
 

Теги: Харків війна обстріл

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