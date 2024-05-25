Удар по «Епіцентру» в Харкові: 17 людей вважаються зниклими безвісти

Серед тих, кого вважають зниклими безвісти є працівники та відвідувачі гіпермаркету

Загалом за сьогодні внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель пʼяти людей та поранення 59 мирних жителів

У Харкові після російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» зниклими безвісти вважаються 17 людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Станом на зараз відомо про пʼять загиблих та 39 поранених. Ще 17 людей вважаються безвісти зниклими», – йдеться в повідомленні.

Начальник Слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що серед тих, кого вважають зниклими безвісти – менеджер з продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець та промоутер.

«Загалом сімнадцятеро людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти. Це працівники та відвідувачі гіпермаркету. Прямо на місці ми вже відібрали зразки ДНК у родичів сімох із них. Щоби встановити особи решти – шукаємо родини. Тільки так зможемо ідентифікувати обгорілі тіла», – написав правоохоронець.

Загалом за сьогодні внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель пʼяти людей та поранення 59 мирних жителів. Ще 17 людей вважаються безвісти зниклими.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови.