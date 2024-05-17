Атака на «Бельбек»: в якому стані аеродром після обстрілу (фото, відео)

У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем

Повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому

У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. Аеродром на днях зазнав атаки ракетами Atacms. Про це повідомляє Christiaan Triebert в мережі X.

Оприлюднено знімки аеродрому Бельбек в окупованому Криму після серії ракетних ударів.

«Супутникові знімки Planet.com, зроблені над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня після ударів ракетами Atacms протягом двох днів поспіль, показують сліди пожежі в районі стоянки літаків Су-27, Су-30 і Міг-31», – ідеться у повідомленні.

На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому, втім, ступінь пошкодження і кількість пошкоджених машин точно визначити складно, пише видання.

Також фахівець дослідник Open source intelligence Крістіан Тріберт оприлюднив у себе на сторінці інші фото-докази.

«На авіабазі ВПС Росії Бельбек в окупованому Криму було повністю знищено два літаки МіГ-31 і один Су-27, а також пошкоджено МіГ-29. Також було зруйновано паливний склад біля головної злітно-посадкової смуги авіабази, а уламки продовжували горіти і після цьог», – зауважив фахівець.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем.

Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Міноборони країни-агресорки заявило, що протягом ночі нібито було припинено спробу атаки із застосуванням американських ракет Atacms, Harm, французьких Himars, великокаліберних реактивних снарядів і БПЛА по території РФ.