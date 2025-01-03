У Херсоні через російський обстріл понівечено консульство Литви (фото)

Очільник МЗС Литви відреагував на черговий обстріл Херсона

Унаслідок російської атаки на Херсон пошкоджено литовське почесне консульство. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис у соцмережі Х, показавши фото з місця події.

Понівечене російським обстрілом консульство Литви в Херсоні фото: Kęstutis Budrys/X

«Це наслідки в почесному консульстві Литви в Херсоні після новорічного «привітання» з боку Росії. Такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край», – написав Будрис.

Посадовець додав, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

Понівечене російським обстрілом консульство Литви в Херсоні фото: Kęstutis Budrys/X

Нагадаємо, що 2 січня в Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб.

До відома, у перші три дні 2025 року Росія вдарила по Україні понад 300 дронами та 20 ракетами. Більшість із них вдалося перехопити засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялося, що 3 січня ворог здійснив потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова. Унаслідок атаки частково зруйновано кілька житлових будинків. За попередньою інформацією, одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення.