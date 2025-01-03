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У Херсоні через російський обстріл понівечено консульство Литви (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Херсоні через російський обстріл понівечено консульство Литви (фото)
Понівечене російським обстрілом консульство Литви в Херсоні
фото: Kęstutis Budrys/X

Очільник МЗС Литви відреагував на черговий обстріл Херсона

Унаслідок російської атаки на Херсон пошкоджено литовське почесне консульство. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис у соцмережі Х, показавши фото з місця події.

Понівечене російським обстрілом консульство Литви в Херсоні
Понівечене російським обстрілом консульство Литви в Херсоні
фото: Kęstutis Budrys/X

«Це наслідки в почесному консульстві Литви в Херсоні після новорічного «привітання» з боку Росії. Такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край», – написав Будрис.

Посадовець додав, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

Понівечене російським обстрілом консульство Литви в Херсоні
Понівечене російським обстрілом консульство Литви в Херсоні
фото: Kęstutis Budrys/X

Нагадаємо, що 2 січня в Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб.

До відома, у перші три дні 2025 року Росія вдарила по Україні понад 300 дронами та 20 ракетами. Більшість із них вдалося перехопити засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялося, що 3 січня ворог здійснив потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова. Унаслідок атаки частково зруйновано кілька житлових будинків. За попередньою інформацією, одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення.

Теги: війна обстріл Литва Херсон

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