Карта бойових дій в Україні станом на 24 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 12 авіаційних ударів, скинувши 37 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 490 дронів-камікадзе та здійснив понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Агресор 19 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 26 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано дев’ять атак позицій наших захисників. Ворожа активність проявлялася в районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку

Ворог 17 разів атакував позиції Сил оборони в районах Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку

Окупанти 30 разів намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка. Всі атаки на напрямку українські захисники успішно відбили. Крім того, ворог завдав бомбардувань 9 КАБами по районах населених пунктів Котлине, Звірове та Успенівка. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, на даному напрямку ліквідовано 201 окупант, ще 224 - поранено. Знищено одну бойову машину піхоти, три одиниці автомобільної та одиницю мототехніки. Окрім того, було пошкоджено два танки противника.

На Курахівському напрямку

Нараховується 32 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка, по районах яких противник активно залучав бомбардувальну авіацію. На даному напрямку противник втратив 77 окупантів вбитими та пораненими.

На Времівському напрямку

Противник проводив 35 боєзіткнень в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку

Ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та П'ятихатки.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив одну штурмову дію, яку успішно відбили наші захисники.

На Курщині

Наші захисники відбили 46 атак противника. Ворог завдав 374 артилерійських удари, з них 9 – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1035-й день повномасштабної війни в Україні.