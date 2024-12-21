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У Сочі прогриміла серія вибухів: жителі скаржаться на атаку дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Сочі прогриміла серія вибухів: жителі скаржаться на атаку дронів
Офіційної інформації про руйнування і постраждалих немає.
фото з відкритих джерел

Окупанти заявили про нібито знищення 19 БПЛА

У ніч на 21 грудня у Сочі пролунали кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що місцеві жителі чули від 7 до 10 вибухів у районі Лазаревське, починаючи з 5:50 ранку за місцевим часом. Від вибухів затремтіли вікна, а в автомобілях спрацювала сигналізація.

Про гучні звуки також повідомляють мешканці Туапсе.

Офіційної інформації про руйнування і постраждалих немає.

Згодом міноборони РФ відзвітувало про нібито знищення 19 БПЛА над чотирма регіонами країни-агресорки та акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: вибух росія безпілотник війна окупанти Міноборони РФ Telegram

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