Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував посилення ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував посилення ППО
Раніше Зеленський заявляв, що Україні потрібно 10-12 додаткових систем Patriot
фото з відкритих джерел

Україна готується до зустрічей і перемовин наступного тижня для посилення захисту неба

У перші три дні 2025 року Росія вдарила по Україні понад 300 дронами та 20 ракетами. Більшість із них вдалося перехопити засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Росія також щоденно б’є по Україні авіабомбами. Унаслідок влучань є загиблі та поранені серед цивільних.

«Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від «Петріотів» до мобільних вогневих груп», – каже він.

Також Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічей і перемовин наступного тижня заради «більшої міцності нашої протиповітряної оборони».

Нагадаємо, у Чернігові під час повітряної тривоги пролунало низка вибухів. Окупанти атакували місто балістичними ракетами з Курської області. Як зазначають моніторингові канали, попередньо було застосовано три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що російські війська завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова.

«Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені», – написав очільник ОВА.

На цей час тривають пошуково-рятувальні роботи.

До слова, у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб.

Теги: системи ППО Володимир Зеленський президент війна окупанти обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч
На місці учорашнього удару по центру Києва тривають аварійні роботи (фото)
Вчора, 10:30
Ситуація на фронті 2 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року
Вчора, 00:25
Вітренко раніше обіймав посаду заступника постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй
Зеленський призначив Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні
26 грудня, 2024, 19:29
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК росіяни обстрілювали понад 200 разів
Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК
25 грудня, 2024, 08:34
У документах місце народження північнокорейців підписано як Республіки Тува
Спецпризначенці показали документи ліквідованих солдатів КНДР: за кого їх видає Росія
22 грудня, 2024, 19:23
Окупанти мають на меті максимально покрити сигналом всі захоплені населені пункти
РФ вигадала ще один спосіб, як поширювати пропаганду на окупованих територіях
21 грудня, 2024, 06:38
Україні потрібно 10-12 додаткових систем Patriot
Скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб зробити війну для Путіна беззмістовною: Зеленський відповів
10 грудня, 2024, 21:51
В Алеппо зривають портрет Башара Асада
«Лагідна дитина, яка не піднімала очей». Башар Асад: історія офтальмолога, що став диктатором портрет
9 грудня, 2024, 21:10
Головнокомандувач ЗСУ заслухав посадових осіб за напрямками діяльності
Сирський визначив конкретні завдання щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках
4 грудня, 2024, 12:10

Політика

Зеленський анонсував посилення ППО
Зеленський анонсував посилення ППО
Шмигаль повідомив, скільки крилатих ракет та дронів планує виготовити Україна цього року
Шмигаль повідомив, скільки крилатих ракет та дронів планує виготовити Україна цього року
Кабмін звільнив заступника міністра ветеранів Бортнікова
Кабмін звільнив заступника міністра ветеранів Бортнікова
Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії
Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії
Україна отримала допомогу на понад €3,3 млн від партнерів у межах ІТ-коаліції
Україна отримала допомогу на понад €3,3 млн від партнерів у межах ІТ-коаліції
Стала відома дата наступного засідання у форматі «Рамштайн»
Стала відома дата наступного засідання у форматі «Рамштайн»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
25K
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
24K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
У Туреччині спорожніли банкомати: громадяни у розпачі
20K
Ймовірність нападу висока! Естонії приготуватися

Новини

3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua