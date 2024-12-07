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Релігія забороняє стріляти і навіть одягати форму. Що суд відповів набожному ухилянту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Релігія забороняє стріляти і навіть одягати форму. Що суд відповів набожному ухилянту
Попри релігійні переконання, ухилянт отримав три роки тюрми
фото з відкритих джерел

Феміда вивчила справу і не побачила в обвинуваченому глибоковіруючої людини

Уродженець Черкаської області Валерій Ф. майже уникнув відповідальності за ухилення від призову на військову службу, сховавшись за віру. Про це ідеться у матеріалі «Главкома» «Дуже набожні ухилянти. На чий бік стають суди?».

Згідно з вироком Катеринопільського райсуду, обвинувачений, перебуваючи у запасі ЗСУ, отримав повістку для відправки до військової частини. Але за викликом не з’явився.

У суді він щиро розкаявся та повідомив, що не може застосовувати зброю з релігійних переконань. Суд визнав за обставину, що пом’якшує покарання обвинуваченого, щире каяття. Тому, замість трьох років позбавлення волі, встановив іспитовий строк – один рік.

Разом із тим, прокуратура не погодилася на цей вирок та подала апеляцію. Начальник Катеринопільського відділу Звенигородської окружної прокуратури вважав, що «щире каяття» звинуваченого є безпідставним, і що таке рішення суду може негативно вплинути на інших військовозобов’язаних.

Під час апеляційного засідання Валерій Ф. знову заявив про свої релігійні переконання, які не дозволяють йому вбивати людей, проливати кров, тримати в руках зброю і навіть одягати військовий однострій або носити снаряди. Хоча сам він і не належить до жодної релігійної організації, такі погляди, з його слів, сформував за останні кілька років.

Тож апеляційний суд не побачив у чоловікові глибоковіруючої людини, а тому ухвалив вирок – три роки тюрми.

Раніше на Хмельниччині учасник бойових дій отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені особи за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Також працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.

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Теги: війна засуджені мобілізація вирок ухилянти

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