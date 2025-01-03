Україна готується бити по Москві вітчизняними ракетами – The Telegraph

The Telegraph: Україна виготовляє ракету здатну долетіти на відстань до 650 км

Україна готується завдавати ударів по Москві власними ракетами «Трембіта». Про це повідомляє The Telegraph.

Крім посилення підтримки з боку США на тлі майбутньої інавгурації Дональда Трампа Україна також працює над розробкою власного озброєння. Зокрема, нової крилатої ракети «Трембіта», щоб забезпечити військову автономію.

За даними видання, базова версія ракети, яка розробляється з 2023 року, коштує близько $10 тис. за одиницю, має близько 2 м довжини і важить близько 90 кг. Вона запускається з рампи та здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км.

Наразі компанія-виробник планує виготовити покращену версію, здатну долетіти на відстань до 650 км.

У матеріалі зазначається, що вартість у такому разі хоч і перевищить позначку $10 тис., проте все одно може стати найдешевшою ракетою для дальніх ударів. Адже, як відомо, ракета Atacms коштує понад $1 млн.

Нагадаємо, що Україна почала розробку нової ракети під назвою «Трембіта», яка зможе долетіти до Москви. Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань. Ракету розробили лише за півтора року, хоча цей процес займає багато років.