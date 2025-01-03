Удар по околиці Чернігова: рятувальники показали наслідки (фото)

Внаслідок атаки одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення

Сьогодні, 3 січня, ворог здійснив потрійний ракетний удар по житловій забудові на околиці Чернігова. Унаслідок атаки частково зруйновано кілька житлових будинків. Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки російської атаки.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, кілька осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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фото: Telegram/МВС

«Медичні служби оперативно надають постраждалим необхідну допомогу. Працює штаб із ліквідації наслідків ракетного удару», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові під час повітряної тривоги пролунало низка вибухів. Окупанти атакували місто балістичними ракетами з Курської області. Як зазначають моніторингові канали, попередньо було застосовано три балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що російські війська завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова.

«Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені», – написав очільник ОВА.

На цей час тривають пошуково-рятувальні роботи.

До слова, о 16:19 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Згодом стало відомо про вибухи на Чернігівщині.