Чому у Росії працюють аеропорти?

«Свого часу було зафіксовано вдосталь випадків, коли російська ППО працювала по українських дронах, спричиняючи руйнування»

Росія збила цивільний літак, що належав азербайджанській компанії.

Взагалі хочу запитати риторично – а чому взагалі у РФ працюють аеропорти, а не так, як в Україні? Чи у нас немає можливостей регулярно, щодня атакувати воєнні цілі – щоб РФ була змушена фактично припинити пасажирське авіасполучення? Скажу з усією відповідальністю – такі можливості є. Просто на це немає запиту від начальства.

Чому нам це не потрібно?

Адже через те, що росіяни практично безперешкодно літають у себе вдома, вони виглядають переможцями у війні, свідомо сильнішою стороною, бо нібито зберегли свій повітряний простір захищеним.

А ми, навпаки, загнані у 19 сторіччя, без авіасполучення – ми через це слабкіші у сторонніх очах, всі проблеми будуть намагатися вирішити за наш рахунок. Врешті, ми виглядаємо слабкими в очах власного населення.

Невже це не очевидно?

Чому росіяни атакують нас дешевими дронами-обманками щоночі і щодня – перевантажуючи нашу ППО, змушуючи витрачати дорогоцінні боєприпаси, тратити ресурс мобільних вогневих груп, відвертати увагу операторів – а ми цього не робимо? Чому росіяни це роблять пів року вже – а ми не вживаємо симетричних заходів? Це ми такі розумні чи ми такі пасивні?

Свого часу було зафіксовано вдосталь випадків, коли російська ППО працювала по українських дронах, спричиняючи руйнування – у великих містах, у Підмосков’ї. Той же «Панцир», котрий, імовірно, збив азербайджанський літак, минулого року ракетою влучав у під’їзд багатоквартирного будинку.

Я вже другий рік бігаю по усім можливих силових відомствах і переконую, що нам потрібно добиватися регулярних і дешевих атак російських об’єктів. Так, палити нафтопереробку і бомбити аеродроми потрібно, але потрібно також добиватися паритету у кількості і масштабі дронових атак по тилах Московії – а для цього треба цього як мінімум захотіти.

Повторюся – дешеві засоби є, відповідні технічні рішення є.