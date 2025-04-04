Росія вдвічі збільшила кількість ударів дронами по Україні після початку «мирних перемовин»
Росія не припинила спроб примусити Україну піти на поступки
Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50% після початку мирних переговорів під проводом США в середині лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.
Як зазначає видання, за 30 днів після 18 лютого, коли почалися мирні переговори, Росія завдала близько 4776 ударів з безпілотників у порівнянні з 3148 ударами за 30 днів до цього.
У виданні підкреслють, посилаючись на експертів, що Москва посилила свої атаки, щоб змусити Київ піти на поступки – і взяти під контроль якомога більше землі – оскільки Дональд Трамп, пообіцяв швидко припинити бойові дії.
«Росія намагається посилити біль, який вона завдає Україні, щоб збільшити ймовірність того, що Київ піде на болісні поступки, і показати, що Росія може продовжувати боротьбу нескінченно довго», – сказав Деніел Байман, директор Програми боротьби з нерегулярними загрозами та тероризму в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Зустріч 18 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, стала першою зустріччю офіційних осіб США та Росії для обговорення конфлікту.
«Я вважаю, що маю силу покласти край цій війні», – сказав Трамп після зустрічі.
Але з тих пір Кремль ухилявся і висунув низку нереалістичних вимог, включаючи остаточну анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму. Незважаючи на те, що Україна та Росія домовилися про 30-денне припинення вогню за посередництва США, що охоплює енергетичну інфраструктуру та Чорне море, немає жодних ознак того, що удари сповільнюються.
Цифри показують, що перед зустріччю в Ер-Ріяді Україна мала в середньому 101 безпілотник на день у порівнянні зі 154 на день після цього, тобто збільшення на 52,5 відсотка.
Нагадаємо, Адміністрація Дональда Трампа очікує від Російської Федерації готовності до припинення війни, яка має стати відомою «через тижні, а не місяці». Зараз же РФ порушує перемир’я. «Якщо буде тактика очікування й затягування, ми не будемо зацікавлені в цьому. І президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів», – заявив Держсекретар США.
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