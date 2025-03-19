Російський «Шахед» упав у Казахстані
Безпілотник було знайдено поблизу Саратовської області
На території Казахстану впав російський дрон-камікадзе «Герань-2» з бортовим номером «18358». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kazinform.
Безпілотник було виявлено в Таскалінському районі Західноказахстанської області, що межує із Саратовською областю Російської Федерації.
«Об'єкт упав у віддаленій місцевості, далеко від населених пунктів, і знайдений у цілісному стані, без видимих пошкоджень. Усі обставини події встановлюються» – йдеться в повідомленні Департаменту поліції Західноказахстанської області.
Нагадаємо, українські захисники перехоплюють ударні дрони типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Він у тридцять разів дешевший за вартість «Шахедів».
Раніше Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км.
Як повідомлялося, Міністерство оборони у 2025 році хоче закупити приблизно 4,5 млн FPV-дронів вітчизняного виробництва. Українські виробники безпілотників, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги у державних закупівлях.
До слова, українська армія щодня стикається з викликами на фронті, які осучаснення зброї проводиться шаленим темпом. Одним з відносно нових впроваджень став «дротовий» дрон, який є якісним рішенням проти РЕБів ворога.
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