Російський «Шахед» упав у Казахстані

Російські безпілотники не вперше падають на територію інших країн

Безпілотник було знайдено поблизу Саратовської області

На території Казахстану впав російський дрон-камікадзе «Герань-2» з бортовим номером «18358». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kazinform.

Безпілотник було виявлено в Таскалінському районі Західноказахстанської області, що межує із Саратовською областю Російської Федерації.

Знайдений безпілотник фото: Кazinform

«Об'єкт упав у віддаленій місцевості, далеко від населених пунктів, і знайдений у цілісному стані, без видимих пошкоджень. Усі обставини події встановлюються» – йдеться в повідомленні Департаменту поліції Західноказахстанської області.

Нагадаємо, українські захисники перехоплюють ударні дрони типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Він у тридцять разів дешевший за вартість «Шахедів».

Раніше Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км.

Як повідомлялося, Міністерство оборони у 2025 році хоче закупити приблизно 4,5 млн FPV-дронів вітчизняного виробництва. Українські виробники безпілотників, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги у державних закупівлях.

До слова, українська армія щодня стикається з викликами на фронті, які осучаснення зброї проводиться шаленим темпом. Одним з відносно нових впроваджень став «дротовий» дрон, який є якісним рішенням проти РЕБів ворога.