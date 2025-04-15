Окупанти змушують українських дітей робити дрони

Кремль намагається мілітаризувати українських дітей

Російські загарбники на тимчасово окупованій території України запровадили навчальні програми щодо роботи з БпЛА для понад 10 тис. українських підлітків у середніх школах. У них беруть участь діти віком від 8 років. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Зазначається, що російська влада активно залучає дітей різного віку, стимулюючи їх шляхом перетворення процесу навчання в ігрову форму. Аналітики повідомляють, що у межах цієї програми Кремль проводить різноманітні дронові змагання за участю підлітків та молодших дітей по всій території України, яку РФ тимчасово контролює.

Один із таких «конкурсів» відбувся у тимчасово окупованому місті Скадовську Херсонської області: там РФ провела перший «турнір» з перегонів дронів у травні 2024 року, до якого залучила українських дітей віком від 8 до 14 років.

У Маріуполі, який також перебуває під окупацією Росії, влада відкрила в одній із місцевих шкіл «спеціальний інженерний клас». Там учні навчаються, як проєктувати та виготовляти безпілотники, які призначені для використання у російській армії.

У ISW зазначили, що такими діями Кремль намагається досягнути кількох цілей, зокрема:

мілітаризувати українських дітей;

підготувати українських дітей до майбутньої можливої служби у лавах російської армії;

підтримати внутрішню оборонно-промислову базу Росії.

Нагадаємо, триває 1147-й день повномасштабної війни.

Протягом минулої доби противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 86 авіаційних ударів, скинувши при цьому 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1114 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.